14^ Lecco City Half Marathon

A Lecco caccia al record della mezza maratona. In un periodo straricco di "mezze" in giro per l'Italia anche Lecco è pronta per il suo evento principale della stagione podistica. Domenica si svolgerà la 14esima edizione della Lecco City Half Marathon e le premesse sono per un grande evento, soprattutto dal punto di vista qualitativo. Gli organizzatori del Team Spartacus Events proporranno infatti un percorso rivisitato e reso molto più veloce, articolato su due giri cittadini con la novità costituita dal cambio della logistica e dallo spostamento della zona di partenza/arrivo in Piazza Garibaldi. Si gareggia quindi in riva al lago, su scorci paesaggistici che non potranno non toccare il cuore e la fantasia di ogni partecipante.

Il nuovo tracciato potrebbe anche favorire l'assalto ai record della corsa, risalenti entrambi al 2019 con i successi dei kenyani Joel Maina Mwangi in 1h04'25" e Lenah Jerotich in 1h13'33”. I campioni uscenti vengono entrambi dal Burundi, Jean Marie Vianney Niyomukiza in 1h06'12" e Cavaline Nahimana in 1h13'56". Tempi che dimostrano come a Lecco si possa correre forte e puntare apertamente al primato. Per trovare le ultime vittorie italiane bisogna risalire al 2018 con i successi di Ahmed Ouhda e Francesca Rusconi.

Non ci sarà solo la mezza maratona. Insieme a essa gli organizzatori hanno proposto due prove non competitive dedicate alla promozione della corsa, la "Family & Friends Run" sulla distanza di 5 km e la "Childrens Run" di 500 metri rivolta ai bimbi delle scuole elementari.

Il programma

Il programma delle partenze vedrà prima proprio la grande festa dei più piccoli con il via alle 9.45. Alle 10 lo start per la mezza maratona, a seguire quello della non competitiva con le premiazioni a partire dalle 12.30. C'è ancora la possibilità di iscriversi per chi non lo avesse fatto entro i termini stabiliti: sabato presso i tavoli della segreteria il costo da versare sarà di 40 euro. Per la prova promozionale il prezzo fisso è di 5 euro.

Il percorso

Il tracciato di gara si snoda su 2 giri completamente pianeggianti adatti al raggiungimento di best time personali. Il percorso attraversa i punti più panoramici di Lecco come il suo fantastico Lungolago sino in Comune di Abbadia Lariana a Pradello e il manzoniano rione di Pescarenico con la sua storica Piazza Era, il tutto costantemente sotto lo sguardo attento delle sue famose montagne rocciose Grigna e Resegone. L'arrivo è fantastico nel "salotto" cittadino di Pizza Garibaldi.

La formula multilap con andamento "a bastone" (andata e ritorno) fanno della Lecco City Half Marathon una delle più spettacolari maratonine d'Europa.

L'albo d'oro

2008. Marco De Gasperi – 01:06:16 – Laura Giordano 1H14’50”

2009. Rached Amor – 01:07:03 – Paola Testa 1H22’07”

2010. Silvio Gatti – 01:06:00 – Paola Testa 1H18’45”

2011. Mohamed Hajjy – 01:06:43 – Stefania Benedetti 1H17’36”

2012. Lahcen Mokraji – 01:05:26 -Lorenza Combi 1H23’24”

2013. Ahmed Nasef – 01:09:35 – Ivana Iozzia 1H18’58”

2014. Graziano Zugnoni – 01:11:32 – Katia Figini 1H24’44”

2015. Jamel Chatbi – 01:06:50 -Elisa Desco 1H17’27”

2016. Mokraji Lahcen – 1:09:53 – Alessia Zecca 1H22’43”

2017. Ouhda Ahmed – 1:08:21 – Francesca Rusconi 1H28’11”

2018. Kiplagat Gideon Kurgat – 1h07’13’’ e Clementine Mukandanga – 1h17’21’

2019. Mwangi Joel Maina – 1:04:25 e Jerotich Lenah – 1:13:33

2022 Jean Marie Niyomukiza 1h06’12 e Cavaline Nahimana 1h13’57

Distribuzione logistica

- Parcheggi a pagamento/vedi planimetria

- Parcheggi liberi:

Centro Le Meridiane (Largo Caleotto)

Rione Bione (Via Ticozzi-Viale Brodolini)

Parcheggi liberi con divieto di spostare il veicolo dalle 9.00 alle 12.30 (Lungo Lago Battisti-Lungo Lago Piave-C.so Martiri)

- Segreteria/distribuzione pettorali (P.zza Garibaldi)

- Area borse (P.zza Garibaldi)

- Docce: non previste

- Cerimonia di premiazione (P.zza Garibaldi)

Pacco gara

Busta tecnica

Tshirt tecnica

Scaldacollo tecnico multiuso

Ristori

KM5+KM15/acqua+gel

KM10+KM20/acqua+sali+gel

Arrivo/acqua+coca cola

Rinfresco dopo gara

Avvertenza importante: è severamente vietato oltrepassare la linea di mezzaria della strada, pena la squalifica per taglio percorso di gara.