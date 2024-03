Con Monica e Claudia due medaglie lecchesi alla maratona di Roma

Edizione dei record per la maratona della Capitale. Domenica 17 marzo, infatti, sono stati quarantamila i runners distribuiti sui tre eventi: maratona, staffetta e family run. Come prevedibile, la distanza regina ha dominato la scena con quasi venti mila podisti lungo le strade capitoline su un percorso tra i più belli ed emozionanti al mondo.

Partenza e arrivo lungo i Fori imperiali senza tralasciare nemmeno una delle innumerevoli bellezze della città: dall'Altare della Patria, alla Fontana di Trevi passando per piazza del Popolo, piazza San Giovanni, Circo Massimo, il Pantheon, piazza San Pietro e il Colosseo. Un vero e proprio "running tour" della città. A conferma del fascino della maratona romana c'è la grande partecipazione internazionale con 11.000 podisti provenienti dall'estero.

Gallo tra le prime 100 donne: "Uno spettacolo"

Presente all'evento anche la società sportiva lecchese 3Life Asd con due maratonete al traguardo. Ottimo crono per Monica Gallo capace di chiudere sotto le tre ore e trenta, in 3h29':52'' alla media di 4:58 min/km. Prestazione che le vale un piazzamento tra le prime cento donne e la settima posizone nella categoria SF50. "Spettacolo! - è stato il primo commento a caldo dell'atleta - Mi sono iscritta alla maratona di Roma su consiglio di alcuni amici maratoneti più esperti e non potevo fare scelta migliore. Giornata stupenda, forse leggermente troppo calda, ma il correre su un percorso ricco di storia e fascino ha fatto dimenticare anche la temperatura. Partenza caotica, ma il resto del percorso è filato via liscio tra tifo, balli e musica".

"Si tratta certamente di una maratona esigente tra sanpietrini e i continui sali scendi che presentano il conto negli ultimi chilometri, ma l'arrivo sotto al Colosseo con i paracadutisti è stata un'emozione indescrivibile! - aggiunge Monica - La mia prestazione? La mia gara è stata buona. Ho corso al ritmo che mi ero prefissata fino al 38° chilometro quando fisicamente sono crollata, ma la testa mi ha spinta a non mollare fino alla fine e ho fatto il mio personale. Penso di ritornarci!"

Sottocornola: "Felice della gara, ho vissuto una grande emozione"

Medaglia anche per Claudia Sottocornola che ha chiuso la gara poco sotto le quattro ore in 3h56':36''. "La Maratona di Roma è stupenda - ha detto chiara Claudia a fine gara - Il percorso è talmente suggestivo da riuscire a distrarti dalla fatica e il pubblico è calorosissimo con il 'Daje Ragà' urlato in continuazione! Sono soddisfatta della mia gara. Ho sofferto gli ultimi chilometri forse a causa di un percoroso piuttosto mosso e i diversi chilometri corsi sui famosi sanpietrini, ma l'arrivo con il Colosseo sullo sfondo è un'emozione indescrivibile. Mi sono commossa!"