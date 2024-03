Un super Matteo Venini nel nuoto: argento tricolore a 16 anni

Una gara “gigantesca”, come l’hanno definita i telecronisti di Rai Sport. Matteo Venini, classe 2007 (e non ancora 17 anni compiuti) di Abbadia Lariana, ha colto uno strepitoso secondo posto ai Campionati italiani Unipolsai di nuoto in svolgimento a Riccione. L'impresa del giovane atleta lecchese - talento della In Sport Rane Rosse - è stata riportata dai colleghi di Lcn Sport: "Qualificato alla finale A dei 200 dorso con il miglior tempo delle batterie, Matteo ha colto la medaglia d'argento con un tempo assolutamente significativo, 1’58″22, nuotando una grande quarta vasca che gli ha consentito di superare Lorenzo Mora, terzo all’arrivo, mostrando una invidiabile capacità di gestione dello sforzo".

A batterlo è riuscito soltanto Matteo Restivo, che vanta molta più esperienza di lui ed è primatista nazionale: 1’56″83 per il neocampione italiano della distanza. Venini, supportato da tutta la comunità di Abbadia e non solo, ha superato di quasi due secondi il tempo minimo per qualificarsi ai Campionati europei Junior (già raggiunto anche il pass sui 100). Ma il ragazzo, ormai, è proiettato nel nuoto dei "big". Sempre nel pomeriggio di venerdì 8 marzo ai Tricolori da segnalare il sesto posto di Silvia Scalia nei 100 dorso: l’atleta di Oggiono è calata alla distanza, fermando il cronometro sull’1’01″66.