Il ponte ciclopedonale che sorvolerà la Provinciale 72 ad Abbadia

Un ponte sopra la Provinciale 72, destinato soltanto a ciclisti e pedoni. "Sarà il biglietto da visita del paese, uno dei suoi tratti caratteristici".

Così il sindaco di Abbadia Lariana Roberto Azzoni ha presentato, lunedì sera, l'avveniristico progetto del raccordo, a carico del Comune, che convoglierà il flusso di ciclisti e pedoni in arrivo da Pradello una volta completata (ma chissà quando) la ciclopedonale da Lecco.

Si tratta di un ponte che permetterà a chi proviene da sud di sorvolare il traffico della Sp72 ed entrarvi in maniera più 'morbida' a monte, in zona ingresso dei condomini Bolis, forse con la futura creazione di un hub per le bici nell'area che oggi ospita l'ex casa cantoniera di Anas.

Opera da 2 milioni di euro

"Un'opera importante, di oltre 2 milioni di euro, è rappresentata dal raccordo della ciclopista Anas che è già finanziata e in conferenza di servizi - ha spiegato Azzoni durante l'incontro con i cittadini sulle opere pubbliche realizzate in questo mandato - Le criticità riguardano l'immissione fra ciclopista e Sp72, per cui verrà realizzato un ponticello a scavalco sulla Provinciale che permetterà di immettere le bici sulla strada in maniera armonica con il contesto. Chi provene da Mandello invece non dovrà attraversare la strada e potrà immettersi sul tratto Abbadia-Pradello passando a lago".

"L'obiettivo sarà quello di dissuadere i ciclisti dall'andare ad alta velocità, per non creare pericoli vista la promiscuità con i pedoni - ha aggiunto Mattia Micheli, consigliere provinciale con delega alla Viabilità - Dal progetto di Anas, il tratto fra Pradello e Abbadia avrà un calibro di un metro e mezzo per ciascuna delle due corsie destinata ai ciclisti più un metro e 20 per i pedoni".

Presto l'allargamento del sottopasso ferroviario

Durante la serata di lunedì, molto partecipata, Azzoni ha illustrato le principali opere pubbliche realizzate e quelle in itinere. Lavori che hanno richiesto 8 milioni di euro e 184mila euro, di cui oltre 6,5 finanziati attraverso la partecipazione a bandi. Quelle ancora non concluse vantano in ogni caso una progettazione redatta e in gran parte già una copertura economica.

Le più significative, dal punto di vista dell'imponenza e dei costi, sono il nuovo Parco Ulisse Guzzi (attualmente in costruzione il primo lotto) e la rotatoria tra Sp72 via per Novegolo, dove a breve si provvederà anche all'allargamento del sottopasso, "reso possibile intercettando fondi di Rfi - ha chiarito il sindaco - Stiamo definendo alcuni dettagli della convenzione, i lavori saranno svolti con piccole interruzioni del servizio ferroviario e un costo complessivo di 1,3 milioni di euro. L'allargamento sarà verso la casa acquisita dal Comune, senza ulteriori interferenze, per una totale larghezza, fra le due corsie, banchine e marciapiede, di circa 8 metri".

Terzo lotto di passerella e hub parcheggi

Interventi importanti sono stati realizzati nelle frazioni, fra quelli 'futuribili' da segnalare il terzo lotto di passerella a lago (in fase di progettazione definitiva e a breve esecutiva) che si collegherà alla ciclopedonale e l'hub di parcheggi interrati, 161, nell'area degli ex orti vicino alla stazione. Lì sorgerà anche una rotonda.

"Il costo è di 3 milioni di euro, ma ci si potrà pensare anche attraverso collaborazioni con privati - ha concluso Azzoni - Siamo in fase progettuale. Un investimento importante che darà un ritorno, se pensiamo che un parcheggio a pagamento ad Abbadia rende circa 500 euro all'anno".