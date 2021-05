La Nuova Pallacanestro Olginate conquista la salvezza in Serie B

Una vittoria che vale un'intera stagione. La Np Olginate batte la Sangiorgese nel recupero della terza giornata della seconda fase di Serie B con cui si chiude la regular season. Arriva la salvezza diretta in categoria e solo per quoziente canestri sfumano i play-off. I biancoblu di coach Max Oldoini erano padroni del proprio destino e hanno centrato l’obiettivo, superando gli avversari 78-65.

Olginate scappa subito avanti nel primo quarto 20-9, a metà gara è 39-24. Gli ospiti hanno un sussulto nel terzo periodo (parziale 15-23) ma nel quarto non riescono a riavvicinarsi abbastanza; sul -5, infatti, la tripla di Giannini a 3′ dalla sirena di fatto chiude i giochi. Per gli olginatesi cinque giocatori in doppia cifra, doppia doppia per Lenti (11 punti + 11 rimbalzi).

Coach Oldoini a fine partita: «Ringrazio i miei giocatori perché da quando sono arrivato si sono messi a disposizione per sopportarmi e supportarmi in quello che volevo fare nelle partite. Abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Ringrazio la società e il mio staff. È una salvezza che ci ripaga dei sacrifici fatti. Peccato perché nel momento in cui stavamo andando bene, il covid ci ha tagliato le gambe. Ma non si può parlare di occasione persa per i play-off in una stagione in cui devi fronteggiare imprevisti di ogni genere settimana per settimana».