Sempre più dominante: Beatrice Colli vince la Coppa Italia Speed di arrampicata

Sempre più protagonista a livello nazionale. Sabato Beatrice Colli ha vinto anche l'ultima tappa di Coppa Italia Speed, arrivando a 4 vittorie su 5 prove e conquistando così la classifica generale. Un dominio, quello della giovane delle Fiamme Oro cresciuta alla palestra dei Ragni Lecco, suggellato da ottimi tempi (tre intorno ai 7"20) e si spera di buon auspicio per il Campionato mondiale di Berna in programma il 10 agosto.

"Questo è un anno di preparazione"

"È la fine di un'era, se vogliamo. Bea è già professionista da oltre un anno, ha quindi un lavoro che svolge in maniera impeccabile e ora iniziano le prove di qualifica olimpica. Nonostante i due titoli italiani assoluti e i due titoli mondiali giovanili la Coppa italia era stata sempre indigesta, una sola vittoria in passato e un secondo posto nella classifica generale - spiega Fabio Palma, suo allenatore - Quest'anno le abbiamo prese come allenamento fisico e mentale. Dopo il quarto posto nella Coppa del Mondo di Villars e la delusione di Chamonix, questa vittoria e questi tempi sono un bel segnale così come il decimo posto al Campionato Italiano di Boulder con sole tre sedute di quella disciplina alle spalle e il bronzo agli eurogames di Cracovia. Una professionista eccezionale, una 'testa' davvero rarissima. Si parla tanto di maturità e si sa che nulla ha a che vedere con l'esame di Stato, lei è davvero un esempio per tutti, giovani e professionisti".

"Test utili per il futuro"

Questo il commento di Beatrice: "Queste gare italiane sono dei test per verificare che il duro lavoro di tutti i giorni è corretto. Adesso iniziano le qualifiche olimpiche ma è già più di anno che lavoriamo per quello, tutti i giorni".