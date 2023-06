Il Tc Lecco batte la squadra di Max Giusti e conquista la salvezza in B1

Impresa della squadra agonistica del Tennis Club Lecco, che nell'ultimo turno del campionato ha strappato la salvezza nella serie B1. Un risultato meritato e ottenuto quasi da "underdog" grazie a un team giovane che è stato in grado di farsi rispettare sui veloci campi del circolo di casa a Belledo così come in trasferta.

Le racchette lecchesi del presidente Maurizio Faravelli hanno conquistato i punti fondamentali nella sfida casalinga di domenica contro il Play Pisana, battuto 5-1. Una curiosità: si tratta del circolo presieduto dal celebre attore comico Max Giusti.

I risultati: Luca Sanchez b. Bogdan-‌Ionut Apostol 7-6 7-6; Marco Franzini b. Simone Macchione 6-3 6-4; Gian Marco Ortenzi b. Nicolò Consonni 6-2 3-6 6-3; Cristian Giudici b. Valerio Novelli 6-1 6-2; Franzini/Sanchez b. Ortenzi/Novelli 7-6 6-2; Consonni/Giudici b. Apostol/Macchione 6-4 4-6 10-6.

Stagione da ricordare

Per il Tc Lecco in stagione hanno giocato Arthur Reymond (2.2), Alejandro Garcia Carbajal (2.3), Nicolò Consonni (2.4), Filippo Ambrogio Valsecchi (2.4), Luca Sanchez (2.4), Marco Franzini (2.4), Cristian Giudici (2.6), Luca Bonacina (2.8), Agostino Cufalo (3.1), Andrea Fanzaga (3.2), Nikola Maticic (4.1).

I giocatori lecchesi hanno perso 4-2 sul campo del Tc Pharaon Reggio Calabria, quindi ceduto in casa 5-1 al Tennis Macerata "C. e G. Giuseppucci"; dopo il pareggio 3-3 sui campi dell'Sc Montecatini sono arrivati le vittorie 6-0 a L'Aquila, il 3-3 interno con l'Outline Tennis School e infine il 5-1 rifilato al Play Pisana Gybe Team.

Questa la classifica finale del girone: Tennis Macerata 18; Outline Tennis School 13; Tc Pharaon 10; Tc Lecco 8; Play Pisana Gybe Team 7; Sc Montecatini 4; Ct L'Aquila 0.