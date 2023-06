Un volto noto nel Lecchese ha fatto breccia sul piccolo schermo nella serata di lunedì 26 giugno. C’è anche il tentatore pordenonese Tommaso Lella nella nuova edizione di Temptation Island 2023 che è iniziata ieri sera. L'ex calciatore professionista è tra i single che, nelle sei puntate dell’undicesima edizione che si concluderà il 31 luglio, metteranno alla prova la stabilità della relazione delle sette coppie in crisi che giunte in un villaggio della Sardegna, al Resort "Is Morus Relais" di Santa Margherita di Pula (Cagliari).

La carriera calcistica

Lella, che su Instagram ha 40mila follower chiaramente in aumento grazie alla partecipazione a Temptation Island, ha trasformato la sua passione per il fitness in un lavoro, è proprietario di una palestra ed è al lavoro per mettere in piedi la seconda. Inoltre, nelle vesti di body builder, ha conquistato recentemente il titolo assoluto italiano della categoria Classic al Trofeo del Triveneto organizzato dalla Wabba. Adora gli animali ed è inseparabile dal cane, adottato proprio quando era da queste parti.

Classe 1998, Lella ha giocato a calcio a buoni livelli: è stato tra i protagonisti della stagione dei record 2018/2019 che ha riconsegnato la Serie C al Lecco dopo ben sette anni di attesa. Partito dalla Sacilese, ha giocato due stagioni con il Sarone e tre con il Pordenone. Tra le squadre in cui ha militato ci sono anche la Giana Erminio, il Lumezzane, il Trento, la Sanremese, il Caravaggio e il Villa Valle, ultima esperienza prima di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere la nuova attività professionale come personal trainer e imprenditore, sommata alle gare di body building che gli hanno già regalato diverse soddisfazioni.