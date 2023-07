Federico Murero concede il bis al Triathlon Sprint Città di Lecco

Spettacolo fra le strade della città e le acque del Golfo di Lecco per l'edizione 2023 del Triathlon Sprint Città di Lecco, che ha assegnato il 22° Memorial Matteo Rigamonti.

Sono stati circa 350 gli atleti partiti per una gara come al solito molto dura, caratterizzata da tre frazioni: nuoto di 750 metri, bici da 20 chilometri e corsa di 5 chilometri. Il tutto si è svolto tra il lungolago (con partenza dalla piattaforma per il nuoto) e il vicino lungolago di Malgrate.

La vittoria in ambito maschile è andata a Federico Murero (Tri Team Brianza), già vincitore nel 2022, che ha fatto segnare il crono di 52"52. Sul podio Federico Spinazzè (Silca Ultralite) in 53'41" e Lorenzo De Gregorio (Granbike Triathlon) in 53'24".

A livello femminile successo di Tania Molinari (Piacenza Trivittorino) con il tempo di 58'37"; seconda Letizia Martinelli (Valdigne Triathlon) in 59'02", terza la lecchese Federica Frigerio (Venus Triathlon) in 1h 01'04".

Successo per la riuscita della manifestazione è stato espresso dagli organizzatori della Spartacus Event del presidente Renzo Straniero.