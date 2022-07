Si avvicina la corsa a coppie dell'Innominato: aperte le iscrizioni

Si avvicina la 7° edizione della Corsa a coppie dell'Innominato, manifestazione sportiva che per le sue caratteristiche e la bellezza del territorio attraversato è diventato un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti della corsa "all-terrain". Sabato 24 settembre 2022 si svolgerà a Vercurago, lungo un percorso di meno di 10 chilometri tra il lago e il castello che domina Somasca. Nei giorni scorsi si sono aperte le pre iscrizioni che possono essere effettuate su cliccando su https://www.kronoman.net/

La novità più importante di questa 7^ edizione è che vi saranno due tipologie di gara, una competitiva agonistica con classifiche e premi finali, l’altra una corsa/camminata ludico motoria priva di premi e classifiche finali ma con rilevamento del tempo impiegato. Gli atleti iscritti alla corsa agonistica dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico in corso di validità il giorno della corsa che dovrà essere caricato in fase di iscrizione online su questo portale.

Per le iscrizioni presso i negozi di Affari & Sport e l’Oratorio di Vercurago andrà consegnata una copia. Per gli iscritti alla corsa/camminata ludico motoria il partecipante dichiara, sempre sotto la propria responsabilità, di essere idoneo alla pratica d’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare gli organizzatori della gara podistica da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità. L’iscrizione sarà considerata come autocertificazione ed ogni singolo partecipante dovrà essere in regola con gli ordinamenti previsti (D.M. 28.02.1983 tutela sanitaria).

Gli organizzatori

Un gruppo di organizzatori delle passate edizioni della corsa.

L’organizzazione sarà sempre a cura delle associazioni vercuraghesi Oratorio San Giovanni Bosco, Avis, Gev Lumaca, Gli Amici di Chiara onlus con l’aggiunta quest’anno dell’associazione sportiva dilettantistica Sky Lario Runners di Lecco. "Finalmente, dopo due anni di sospensione causa covid, ci siamo! - commentano gli organizzatori - Le iscrizioni sono aperte. Il percorso della gara competitiva e della corsa camminata ludico motoria è identico, di 9,6 km e con circa 430 metri di dislivello positivo. Andate direttamente sul portale di Kronoman e troverete tutte le informazioni per come procedere. Fate solo attenzione alle due tipologie di corsa che proponiamo da quest'anno. Trovate altri dettagli qui del nostro sito e se non trovate ancora risposte ai vostri dubbi o altro scriveteci una mail all'indirizzo corsacoppieinnominato@gmail.com e cercheremo di rispondervi al più presto".

Il percorso

Partenza e arrivo saranno come presso l’oratorio San Giovanni Bosco, la corsa si svolge interamente nel comune di Vercurago, costeggiando il lago nella prima fase e toccando successivamente le frazioni collinari (Folla, Somasca, Beseno, San Gerolamo, direzione Camposecco), con il panoramico passaggio dentro le mura del rinomato Castello dell’Innominato (da qui il nome dato alla corsa) e il Santuario di San Gerolamo, luogo di culto conosciuto in tutta Lombardia. Il terreno è di tipo misto (trail), tipico di tutte le corse del nostro territorio: asfalto, sterrato, mulattiere, sentieri, scalinate, con tratti impegnativi sia in salita che in discesa.

Torna anche la Corsa Innominato Junior

Le coppie possono essere Maschili, Femminili e Miste. Le modalità di pagamento saranno indicate durante la fase di iscrizione. Copia della contabile del pagamento effettuato a mezzo bonifico dovrà essere caricata sempre su questo portale. L’iscrizione si intende effettiva solo dopo che l’organizzazione avrà effettuato le opportune verifiche: regolarità del pagamento, certificato medico richiesto, liberatoria. E non è finita qui! Nel pomeriggio, prima della partenza della corsa, spazio ai bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dai 11 ai 15 anni con la Corsa Innominato Junior, giunta alla sua 5^ edizione.

Date e costi d'iscrizione

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid vigenti alla data di svolgimento dell’evento. Per maggiori info basta andate sul sito https://www.corsacoppieinnominato.it/ o sui profili facebook e instagram. Date e costi delle iscrizioni: Corsa a coppie Innominato agonistica dal 04.07.2022 al 31.08.2022 Euro 35,00 a coppia - Dal 01.09.2022 al 22.09.2022 Euro 45,00 a coppia - Venerdì 23 e sabato 24 entro ore 11 se ancora disponibili Euro 50,00 a coppia - solo presso Oratorio di Vercurago. Chiusura Iscrizioni on line giovedì 22 settembre ore 24,00.