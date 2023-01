A2: inizio d'anno deludente per la Picco Lecco che perde in tre set a Mondovì

Al PalaManera di Mondovì va in scena il primo match del 2023 della OroCash Picco Lecco. Per le lombarde subito un match non semplice contro la forte formazione piemontese della LPM BAM Contrapposta alla Lpm Bam che veleggia a ridosso del podio del girone A della Serie A2 di volley femminile. Durante la gara spazio al settore giovanile del MonVi LPM BAM, che ha ben figurato nei giorni scorsi al Torneo della Befana di Alassio: le giovani atlete hanno potuto godersi l’applauso del pubblico presente.

Passando alla partita, nel primo set un grande turno in battuta di Pizzolato trascina le pumine padrone di casa sul 7-0. Lecco non ci sta e trova il break (10-5). Mondovì non molla però un solo centimetro (18-13). Il parziale scivola agevolmente a favore delle rossoblu e si conclude sul 25-17 senza grossi sussulti. La frazione di gioco successiva vede la LPM BAM Mondovì avanzare a passo deciso (15-11). Lecco si riavvicina fino al 17-15, ma Bisconti e compagne viaggiano decise e bissano il vantaggio (25-19). Nella terza frazione di gioco le pumine non perdono la concentrazione (10-6).

Le ospiti tentano l’aggancio e si riportano su un promettente 11-9. Il caloroso pubblico di Mondovì trascina le sue beniamine e si va sul +3 (20-17). Il finale è in equilibrio (21-21), ma la zampata finale è dell’LPM BAM: 3-0 e prima gara del 2023 decisamente deludente per le lecchesi che rimangono ferme a quota 15 punti in classifica. Da rimarcare nelle file dell’OroCash c’è senza dubbio la prestazione di Martina Bracchi che, con i suoi 14 punti complessivi, è stata l’unica giocatrice ad andare in doppia cifra. Il tabellino del match:

LPM BAM MONDOVÌ – OROCASH PICCO LECCO 3-0 (25-17, 25-19, 25-23)

MONDOVÌ: Longobardi 5, Pizzolato 14, Giroldi, Grigolo 10, Colzi 10, Decortes 17, Bisconti (L), Giubilato. Non entrate: Takagui, Zech, Riparbelli, Populini. All. Solforati.

LECCO: Lancini 3, Tresoldi 6, Bracchi 14, Zingaro 6, Albano 5, Rimoldi, Bonvicini (L), Bassi 5, Rocca, Belloni, Citterio. All. Milano.