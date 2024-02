I 34 punti di una strepitosa Rachele Nardelli: a Lecco una schiacciatrice con la S maiuscola

L’OroCash Picco Lecco ha vinto al tie-break contro la VTB Bologna nella terza giornata della Pool Salvezza di Serie A2. Due punti che valgono oro per le lombarde, ora terze in classifica in questa seconda fase della stagione a quota 24: il vantaggio sulla sesta piazza è di 5 lunghezze (si salvano le prime cinque classificate), dunque si può guardare con fiducia al futuro. Merito anche e soprattutto di una delle intuizioni di mercato della Picco, Rachele Nardelli.

La schiacciatrice trentina è arrivata a Lecco a stagione in corso e si è rivelata sempre più un punto di forza imprescindibile. Proprio come avvenuto ieri al Bione, dove la giocatrice ha dominato in lungo e in largo la partita, mettendo a segno ben 34 punti. Un bottino del genere non poteva ovviamente passare inosservato e in effetti Rachele si è meritata il titolo di MVP del match, senza dimenticare che è stata la top scorer dell’intera giornata di Serie A2.

Tra l’altro, dettaglio non trascurabile, le prodezze contro la VTB Bologna hanno permesso alla giocatrice classe 2001 di battere il suo record personale di punti per quel che riguarda la seconda categoria nazionale. Dopo 20 partite giocate (comprese quelle con l’AltaFratte Padova) è riuscita a salire a quota 207 punti, battendo il primato che resisteva dalla stagione 2021-2022 (193 per la precisione) quando militava nell’Anthea Vicenza.

Se poi si analizzano le statistiche maggiormente nel dettaglio, ci si accorge che Rachele Nardelli è cresciuta in modo esponenziale: nelle 9 gare con l’AltaFratte aveva infatti messo a referto 51 punti, mentre in 11 partite a Lecco ne ha totalizzati 156. Questo vuol dire che ha triplicato il proprio bottino e che può rimpinguarlo ancora nel corso delle prossime partite della Pool Salvezza. La Picco Lecco ha fiutato l’affare e se riuscirà a conquistare la seconda salvezza consecutiva in A2 lo dovrà in gran parte proprio alla schiacciatrice trentina.