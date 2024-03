Strepitosa Picco Lecco! Sbanca Soverato e intravede sempre più la salvezza

Una partita lunghissima e vinta con carattere, ma soprattutto un terzo posto in solitaria che vale oro. La Picco Lecco sbanca Soverato in 4 set, grazie a ben cinque atlete in doppia cifra e sale a quota 30 punti nella classifica della Pool Salvezza di Serie A2. Il vantaggio sul sesto posto è di cinque punti a cinque gare dalla fine di questa seconda fase della stagione e la formazione lombarda può guardare con maggiore fiducia al futuro. Kadyrova (17 punti), Conti (15 e MVP della partita), Caneva e Zojzi (13) e Piacentini 11 sono le artefici di un successo sudato ma più che meritato.

Soverato in campo con Romanin e Montero Alcantara a formare la diagonale, al centro Guzin e Barbazeni schiacciatrici sono Buffo e Frangipane con libero Vittorio. Nelle ospiti, Sassolini in regia e Conti opposto, al centro la coppia, ex Soverato, Piacentini – Caneva, schiacciatrici Nardelli e Morandi, con libero Alice Barbagallo. Inizia il match con Soverato che sin dalle prime battute dimostra determinazione e grinta. Vantaggio 12-8 per le locali con Lecco che nella fase finale del set rosicchia punti portandosi a meno uno, 21-20. Fasi concitate del parziale. Squadre in parità 22-22 e time out per Soverato. Al rientro arrivano due set point per Soverato, 24-22, con time out Lecco.

Niente da fare, la Picco pareggia e si va ai vantaggi, dove Soverato chiude 26/24. Secondo set con le ospiti avanti 6-9 ma Soverato con un bel break rimonta le avversarie e passando avanti 11-9; . Fasi decisive di questo secondo parziale. Parità 22-22. Sul 23-23 arriva la palla set ospite ma Buffo annulla e si va ai vantaggi. Chiude la Picco Lecco 24/26. Terzo set con il Soverato che commette errori e ne approfittano le ospiti che riescono a vincerlo senza eccessive difficoltà. Punteggio finale 18/25. Parte bene Soverato nel quarto set, 8-3, con Lecci che reagisce e si porta a meno due nella parte finale del gioco, 20-18. Soverato vuole il tie break, e piazza il 21-18.

Coach Milano chiama time out con Soverato avanti 22-18. Al rientro in campo mini break ospite e squadre divise ora da un punto, 22-21. Sul 23-22 ci pensa Montero Alcantara a guadagnare due palle set con Buffo che spreca la prima, 24-23. e anche la seconda opportunità sfuma con le squadre ancora ai vantaggi. Soverato viene raggiunto e siamo 25-25; palla match per Lecco con Montero Alcantara che annulla. Altra occasione per le ospiti che ne hanno subito una terza sul 27-28 e chiudono il set 27/29 vincendo la partita.

“Molto agonismo da entrambe le squadre. Soverato era sicuramente molto aggressiva e pronta a mettersi in gioco anche quando era sotto. Abbiamo finito il girone di andata alla grande con tutte vittorie. Continuiamo a giocare a testa bassa e aspettiamo di conquistare la salvezza matematica. Domenica prossima saremo a Padova per iniziare il girone di ritorno” ha commentato Gianfranco Milano. Il tabellino del match:

VOLLEY SOVERATO – OROCASH PICCO LECCO 1-3 (26-24, 24-26, 18-25, 27-29)

SOVERATO: Frangipane 18, Barbazeni 6, Montero Alcantara 19, Buffo 19, Guzin 6, Romanin 3, Vittorio (L), Orlandi 1, Zuliani. Non entrate: Tolotti, Coccoli. All. Guidetti

LECCO: Kadyrova 17, Piacentini 11, Conti 15, Nardelli 5, Caneva 13, Sassolini 7, Mainetti (L), Zojzi 13, Barbagallo, Frigerio, Morandi. Non entrate: Cantaluppi, Invernizzi. All. Milano