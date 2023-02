A2. La Picco Lecco crolla in casa contro l’Offanengo, ma il sesto posto è ancora alla portata

Una sconfitta con aggancio subito: è stato un brutto pomeriggio quello vissuto ieri dall’OroCash Picco Lecco, battuta in casa dalla Chromavis Offanengo e raggiunta nella classifica del girone A della Serie A2 di volley femminile proprio dalla formazione cremonese. Il sesto posto che vale la salvezza, comunque, è ancora possibile, con tre gare di regular season da disputare. La Chromavis Eco DB deve rinunciare ancora a Martinelli e schiera Galletti in regia, Bartesaghi opposta, Trevisan e Nelson in banda, Letizia Anello e Pomili al centro e Porzio libero. Lecco deve fare a meno di Bracchi, sostituita da Bassi in diagonale con la palleggiatrice Rimoldi; asse di posto quattro Zingaro-Lancini, l’ex Tresoldi e Piacentini coppia centrale e Bonvicini libero. Il primo break è neroverde con l’americana Nelson (4-6), poi il +3 porta la firma di Pomili (8-11).

Lecco fatica a trovare l’aggancio a causa di diversi errori in battuta, così Offanengo ne approfitta per allungare ulteriormente: un delizioso pallonetto di Nelson vale l’11-15. Time out di Gianfranco Milano, ma l’americana ospite chiude una buona battuta di Anello. Zingaro non trova il campo (11-17), poi la Chromavis Eco DB vira a quota venti con il muro di Trevisan (13-20). Lecco prova a reagire con Bassi (15-20, time out Bolzoni), con la stessa opposta che firma il 18-22. Le padrone di casa non demordono e aggiungono altri mattoncini alla rimonta: 21-23 con Zingaro e seconda sosta neroverde. Contrattacco out di Bartesaghi (22-23), poi Anello vince un contrasto a rete. Time out Milano, poi chiude Nelson: 22-25. Nel secondo set, la Chromavis Eco DB riparte forte sfruttando il turno in battuta di Trevisan (2-6). Sosta lecchese, con reazione locale con doppio errore ospite (4-6), alimentata dal muro di Piacentini (7-8).

Bartesaghi, però, sale in cattedra con attacco e muro che rilanciano Offanengo (7-10). Dentro Marmen in posto quattro per l’Orocash, con la battuta di Rimoldi che vale un minibreak biancorosso (9-10), con l’aggancio che arriva a quota undici. Dopo il time out di Bolzoni (12-12), Anello attacca out e viene sostituita da Cattaneo sul 14-13 di casa, poi è Nelson a rilanciare Offanengo (attacco e muro per il 14-15). Pallonetto out di Tresoldi, ancora l’americana di potenza, mentre il contrattacco di Bassi si infrange sul nastro (15-18). L’Orocash si affida nuovamente alla battuta di Rimoldi (18-19 con tocco vincente di Tresoldi), ma poi arriva allo sprint dalle retrovie (out Bassi, 19-22, time out Milano). Trevisan va a segno da posto quattro, Galletti mura per il 19-24, poi arriva il 20-25 che vale il 2-0. La partenza di Offanengo è spedita anche nel terzo set, con Bartesaghi e il muro di Anello che valgono il +3 (1-4).

Dentro Citterio per Bassi, con due ace della giovane per il 5-4. Time out Bolzoni sul 7-6, con la Chromavis Eco DB che passa subito in vantaggio (7-8). Lecco, però, controsorpassa con l’ace di Marmen e il contrattacco di Citterio (11-9). Il ping pong prosegue (11-12 con due punti di Trevisan), con Cattaneo a segno per il +2 neroverde. Time out Orocash (11-13), con l’ace di Nelson che aggiunge un mattoncino. Offanengo ha il pregio di chiudere tutte le azioni lunghe in successione (11-15). La difesa cremonese è onnipresente, il muro ben attento e così arriva il block di Cattaneo per l’11-18. Time out Milano, ma Offanengo vola sul 12-20, Tresoldi reagisce con il muro del -6 (14-20), ma non basta: finisce 17-25 a firma di Nelson. Il tabellino del match:

OROCASH PICCO LECCO-CHROMAVIS OFFANENGO 0-3 (22-25, 20-25, 17-25)

LECCO: Tresoldi 5, Rimoldi, Lancini 3, Piacentini 6, Bassi 6, Zingaro 9, Bonvicini (L), Rocca, Marmen 3, Citterio 3, Albano. N.e.: Belloni. All.: Milano

OFFANENGO: Nelson 12, Pomili A. 5, Bartesaghi 10, Trevisan 12, Anello L. 9, Galletti 4, Porzio (L), Marchesi, Cattaneo 6. N.e.: Tommasini, Martinelli (L), Anello I., Casarotti, Menegaldo. All.: Bolzoni