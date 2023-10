A2. Picco Lecco, due ottimi set poi il buio: ko al tie-break nell’esordio con Costa Volpino

Cominciare la stagione con una rimonta subita non è mai piacevole per nessuno. Lo sa bene l’Orocash Picco Lecco che esce sconfitta dalla prima gara del campionato di Serie A2 contro la CBL Costa Volpino. Eppure le premesse suggerivano ben altro: in vantaggio di due set e con il Bione impazzito di gioia, alla formazione di coach Milano serviva soltanto la zampata vincente per chiudere i conti, invece le ospiti hanno pazientemente rimontato e conquistato un incredibile tie-break. La voglia di far bene delle lecchesi si è notata già nel primo set.

La Picco ha gestito al meglio i break, accumulato un vantaggio importante (anche sei lunghezze, come ben testimoniato dal momentaneo 20-14) e chiuso la frazione di gioco con un incoraggiante 25-21. Nel secondo parziale il copione non è cambiato. Lecco ha tenuto a debita distanza Costa Volpino che soltanto sul 15-13 in proprio sfavore ha pensato di poter recuperare terreno. Un eloquente 25-17 a forti tinte bianche e rosse ha portato il match sul 2-0 e lasciato presagire un esordio da sogno. Nel terzo set le sorti dell’incontro sono andate dalla parte delle bergamasche. Il gap tra le padrone di casa e le ospiti si è allargato a macchia d’olio e la Picco non è più riuscita a recuperare.

Lo stesso discorso vale per il quarto parziale, in cui Costa Volpino ha dimostrato di essere dotata di maggiore cinismo. Il 25-21 ha annullato l’uno-due iniziale e reso necessaria la disputa del tie-break. Nel set corto Lecco è sembrata risvegliarsi dal torpore, recuperando lo svantaggio e portando la partita sul 14-14, ma ai vantaggi ha prevalso di nuovo la CBL che non si è fatta pregare e ha portato a casa due punti tutto sommato meritati. Fra una settimana le ragazze di coach Milano andranno a far visita a Montecchio, fresco di successo sul taraflex di Macerata. Il tabellino del match:

OROCASH PICCO LECCO-CBL COSTA VOLPINO 2-3 (25-21, 25-17, 20-25, 21-25, 14-16)

LECCO: Rimoldi 1, Monti N.E., Zojzi 9, Bazzani, Salinas 14, Mainetti, Frigerio 1, Conti 19, Sassolini N.E, Morandi N.E., Piacentini 9, Barbagallo (libero), Baldamenti 18, Caneva 8.

All: Milano

COSTA VOLPINO: Agbortabi N.E, Green, Imperiali (libero), Dell’Orto 6, Agazzi 9, Boshnakova 23, Ghezzi 18, Magazza 1, Pacchiotti N.E, Mazzoleni 14, Rossi 1, Lancini 10.

All: Cominetti