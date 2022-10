A2: la Picco Lecco si fa rimontare in casa da Mondovì dopo uno splendido primo set

La Picco Lecco spaventa la LPM BAM Mondovì passando in vantaggio 1-0, ma poi le piemontesi si sciolgono e muovono la loro classifica chiudendo l’incontro in quattro set. Funziona tutto quello che non aveva funzionato alla prima uscita per le pumine, con Takagui bene in regia a mettere in azione in banda la coppia Longobardi-Grigolo (28 punti in coppia) e soprattutto l’opposto Decortes, che chiude con 19 punti (di cui 3 muri). Grande supremazia a muro per le ospiti (11-4), che aiuta a tenere basse le percentuali offensive di Lecco (29%), con Bracchi migliore delle sue con 16 punti.

Il primo set vede le neopromosse padrone di casa imporsi con un perentorio 25-17. Le pumine si ricompattano e trovano la reazione. Le monregalesi riaprono il match, dominando in scioltezza il parziale successivo (11-25). Sull’1-1 le rossoblu non mollano e viaggiano decise anche nel terzo set (20-25). La zampata finale è tutta dell’LPM BAM Mondovì (20-25) che conquista così l’intera posta in palio e la prima vittoria del campionato. Il tabellino del match:

PALLAVOLO PICCO LECCO-LPM BAM MONDOVÌ 1-3 (25-17, 11-25, 20-25, 20-25)

LECCO: Lancini 9, Piacentini 8, Bracchi 16, Zingaro 5, Albano 10, Rimoldi 2, Bonvicini (L), Bassi, Citterio, Rocca, Belloni. Non entrate: Tresoldi. All. Milano.

MONDOVÌ: Decortes 19, Longobardi 13, Pizzolato 9, Takagui 6, Grigolo 15, Riparbelli 7, Bisconti (L), Giubilato, Giroldi, Zech. Non entrate: Populini, Colzi. All. Solforati