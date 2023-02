A2: l’OroCash Picco Lecco spreca e non concretizza, Sassuolo passa al quarto set

Orocash Picco Lecco fermata in casa dalle ragazze dell’Idea Volley Sassuolo. Una partita combattuta ed equilibrata nei primi tre set, ma conclusa a favore delle ospiti. La partita inizia subito forte con un set tirato con Sassuolo che dà del filo da torcere alle biancorosse. Il gioco è equilibrato, ma ai vantaggi la spuntano le ospiti 28-30. Partenza eccezionale nel secondo set per Picco che impone alle avversarie un gioco efficace (6-0) e cerca il riscatto dopo l’inizio incerto. Sassuolo ritorna al ritmo del primo set e riagguanta le padrone di casa (12-12). Si finisce ancora ai vantaggi 24-26, Sassuolo è avanti di 2.

Terzo set molto combattuto con le ragazze di entrambe le formazioni su tutti i palloni. Sono le biancorosse a prendere il largo sul finale di set e chiudere meritatamente il terzo parziale per 25 a 19. Quarto set subito complicato per Lecco (5-9). Le biancorosse rincorrono per tutto il parziale, ma nulla possono contro il gioco organizzato delle avversarie che chiude 25-18.

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore dell’Orocash Picco Lecco: “Nei primi due set abbiamo sicuramente sciupato tanto, non siamo stati bravi nei finali di parziale come invece di solito facciamo. Purtroppo non abbiamo avuto la lucidità che serviva e spesso abbiamo aiutato le avversarie nei momenti di difficoltà. Il terzo set è stato il parziale della rivalsa e lo abbiamo portato a casa. Il quarto set è stato complicato sin dai primi punti, non avevamo più la capacità di spingere mentre il Sassuolo è stato molto più regolare”. Il tabellino del match:

OROCASH LECCO – BSC MATERIALS SASSUOLO 1-3 (28-30, 24-26, 25-19,18-25)

LECCO: Lancini 10, Piacentini 8, Bracchi 19, Zingaro 19, Albano 3, Rimoldi, Bonvicini (L), Tresoldi 10, Bassi 4, Belloni, Rocca. Non entrate: Monti (L), Citterio, Marmen. All. Milano.

SASSUOLO: Martinez Vela 9, Manfredini 14, Scacchetti 2, Pistolesi 17, Civitico 16, Busolini 7, Pelloni (L), Dhimitriadhi, Masciullo. Non entrate: Vittorini, Rosculet, Bondavalli. All. Venco.