A2. Picco Lecco a testa alta contro la vicecapolista: Brescia la spunta al quarto set

Tre ottimi set sui quattro disputati e l’impressione di aver dato del filo da torcere alla seconda forza del girone A della Serie A2 di volley femminile. L’Orocash Picco Lecco è uscita sconfitta dal match di ieri contro la Millenium Brescia, ma non ha certo sfigurato. Le Leonesse, reduci da quattro vittorie consecutive, hanno affrontato Lecco nella sfida valida per il recupero della quarta giornata di ritorno, rinviata per la partecipazione di Millenium alla Coppa Italia. Nessun cambio nello starting six per coach Beltrami che riparte da capitan Boldini in diagonale con Obossa, il duo Cvetni?-Pamio come attaccanti di posto quattro e i centrali Torcolacci e Consoli con Scognamillo nel ruolo di libero. Lecco, guidata da Milano, risponde con Rimoldi in regia e Bracchi come opposto, le due bande Lancini e Zingaro, mentre la coppia di centrali è composta da Tresoldi e Piacentini, completa la formazione il libero Bonvicini.

Avvio di gara equilibrato con le due squadre che salgono punto a punto fino al dieci pari. Il primo break della gara è a tinte giallonere, le ragazze di Beltrami allungano 16-12 trascinate in attacco da Obossa e Torcolacci. Ancora l’opposto bresciano e il centrale numero 8 protagoniste in attacco, poi Obossa piazza anche l’ace che vale il 21-16. Boldini di seconda intenzione e Consoli con la fast avvicinano Millenium alla conquista del set. Lecco prova a reagire nel finale e torna a -2 con Bracchi e Lancini (23-21). Obossa ferma la rimonta ospite e porta le compagne a set point, che viene messo a terra dal muro di Cvetni?. Medesime formazioni per i due allenatori. L’inizio del secondo parziale segue la falsa riga del set precedente. Beltrami decide di mandare in campo Foresi per Boldini.

È nuovamente Brescia a piazzare il primo mini-allungo con l’ace di Cvetni? e l’attacco della solita Obossa (12-10). Altro cambio tra le fila della Valsabbina con Orlandi che subentra a Pamio. Lecco ritrova la parità con il turno in battuta di Rimoldi che realizza il servizio vincente del 14 pari. Millenium si porta ancora avanti con il suo Obossa-Orlandi, poi Cvetni? mette a terra il pallone che vale il 21-18. Piacentini con il primo tempo e poi Lancini permettono alla Oro Cash di tornare a -1 (23-22). Lea Cvetni? con un pallonetto chirurgico regala a Brescia due chance di chiudere il secondo set, vanificate da Zingaro e da un errore in attacco delle giallonere. Lecco non si ferma e ribalta la situazione guadagnando la palla dell’1-1 che viene concretizzata con il muro di Zingaro. Beltrami conferma Orlandi e rilancia Boldini all’inizio del terzo set, nessun cambio invece per Milano. Non ci si schioda nuovamente dall’equilibrio nella prima parte del set, poi Cvetni? mette a terra prima un attacco e poi l’ace per il 13-10.

Ancora una volta le ospiti riescono a riportarsi in parità con mani-out di Lancini e il primo tempo di Piacentini. Botta e risposta tra centrali, prima va a segno Torcolacci con il primo tempo, per Lecco risponde Tresoldi in fast e si sale così 21 pari. Rush finale che vede la Valsabbina salire a set point trascinata da Obossa (24-22) e Consoli manda il terzo set in direzione Brescia. Nessun cambio per i due coach. Millenium sulle ali dell’entusiasmo dopo la conquista del terzo parziale si porta subito avanti 10-2 con due monster-block di Torcolacci e due attacchi vincenti Cvetni?. Non si ferma la furia croata che mette a terra un pallonetto e un ace, poi le Leonesse alzano il muro prima con Orlandi e a seguire con Boldini (17-6). Poi Beltrami effettua nuovamente il doppio cambio rimandando in campo Foresi e Ratti. Lecco prova a reagire con due punti consecutivi di Zingaro, ma le padrone di casa replicano con due muri-punto prima di Torcolacci e poi di Foresi (21-10). Ancora Foresi va a segno con il tocco di seconda intenzione, infine l’ennesimo ace di Cvetni? regala alle Leonesse l’occasione per chiudere la gara. Il pallone decisivo viene messo a terra da Consoli.

La Valsabbina conquista così la quinta vittoria consecutiva. MVP dell’incontro è la croata Lea Cvetnic. Questo il commento di coach Milano a fine gara: “Arriviamo da un periodo non prolifico, con belle prestazioni mai concretizzate con punti che ci aiutassero in classifica. Fino all’ultimo proveremo a lottare per il sesto posto, poi avremo un altro campionato davanti da affrontare. Anche questa sera abbiamo provato a mettere in campo il nostro meglio, questa era una prova per ritrovare il nostro gioco ma non siamo riusciti a concludere quanto siamo riusciti a fare nel secondo set”. Il tabellino del march:

MILLENIUM BRESCIA-OROCASH PICCO LECCO 3-1 (25-21; 24-26; 25-22; 25-14)

BRESCIA: Blasi (L) n.e.; Orlandi 9; Boldini 3; Consoli 7; Torcolacci 9; Cvetnic 19; Pamio 0; Obossa 22; Munarini 0; Scognamillo (L); Zorzetto n.e.; Foresi 2; Ratti 0. All.: Beltrami

LECCO: Rimoldi 2; Bracchi 17; Lancini 9; Albano 2; Tresoldi 5; Bassi 0; Citterio 1; Belloni 0; Piacentini 11; Rocca 0; Zingaro 12. All.: Milano