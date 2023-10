A2. Il primo acuto stagionale della Picco Lecco! Al Bione 3-1 in rimonta contro Melendugno

Vittoria e sorpasso. Non poteva concludersi meglio la quarta giornata del campionato di A2 per l’Orocash Picco Lecco. La formazione di coach Milano ha conquistato il primo successo stagionale, rimontando l’insidiosa Narconon Melendugno e superandola in classifica. Non è stato un match semplice, ma lo spettacolare quarto set dimostra che queste ragazze stanno crescendo e possono ritagliarsi grandi soddisfazioni come avvenuto un anno fa. I 16 punti realizzati da Gaia Badalamenti hanno fruttato alla schiacciatrice milanese il titolo di MVP, anche se la top scorer è stata una scatenata Alessia Conti (18 le sue prodezze). Con questo successo l’Orocash sale a quota 5 nel girone B e si prepara nel migliore dei modi al difficile turno infrasettimanale. Mercoledì 1° novembre le biancorosse andranno a giocare sul taraflex della CBR Macerata, tra le più serie candidate alla promozione in A1.

Primo set: l’avvio è tutto di marca lecchese (3-0) con una Zojzi in grande spolvero. Melendugno risponde con decisione, ma le padrone di casa mantengono un buon ritmo e tengono a distanza la Narconon almeno fino al 12-12. Il sorpasso ospite è purtroppo dietro l’angolo e lascia intendere che la squadra salentina fa sul serio. Nonostante i break delle ospiti, Lecco fa valere il fattore campo e rimette tutto in discussione (21-21), ma la squadra di coach Napolitano si guadagna due set point, un’occasione troppo ghiotta che viene messa a frutto dal muro di Rastelli.

Secondo set: la reazione della Picco è veemente, come ben testimoniato dall’iniziale 7-2 in cui Caneva domina in lungo e in largo. Rastelli mantiene a galla le pugliesi e il pareggio si concretizza non molti minuti dopo (10-10). Si viaggia così sull’equilibrio assoluto, con le due formazioni che battagliano sotto rete senza che nessuna prevalga veramente. Lecco si avvicina all’1-1 con due palle set a disposizione, entrambe annullate da Melendugno, una vera e propria beffa. Servono dunque i vantaggi e la Narconon sfiora persino il 2-0 andando al servizio sul 26-25 in proprio favore. A prevalere sono però le lombarde che conquistano questo incredibile parziale con il punteggio di 29-27 grazie a Badalamenti e a un errore in attacco delle avversarie.

Terzo set: l’incertezza torna a regnare sovrana anche in questo set. La posta in palio è davvero invitante e la tensione si traduce in un risultato che non vuole saperne di sbloccarsi. Sul 14-13 per la Picco, però, la squadra di coach Milano diventa irrefrenabile e crea un gap incolmabile grazie a un break di ben sei punti. Sono Caneva e Conti a guidare la riscossa e non basta il generoso tentativo di recupero rossonero, il 25-21 premia meritatamente Lecco che ribalta in questa maniera la partita.

Quarto set: nell’ultima frazione di gioco Melendugno non è praticamente esistita, se non negli scambi iniziali. La Picco trova sempre più fiducia e la sua fuga diventa convincente come non mai di minuto in minuto. Alla festa partecipano anche Salinas e Piacentini e non bastano i cambi di coach Napolitano a frenare l’emorragia. Con ben 13 match point a disposizione le padrone di casa chiudono i conti con un eloquente 25-11 per il definitivo 3-1. Il tabellino del match:

OROCASH PICCO LECCO-NARCONON MELENDUGNO 3-1 (22-25, 29-27, 25-21, 25-11)

LECCO: Rimoldi 1, Barbagallo, Casari, Piacentini 6, Morandi, Sassolini, Conti 18, Frigerio, Mainetti, Salinas 12, Bazzani, Zojzi 4, Badalamenti 16, Caneva 14. All. Milano

MELENDUGNO: Polesello 3, Santiago 5, Maruotti, Antignano 13, Esposito 2, Campana 11, Stival 10, Courroux, Favero, Oggioni, Caracuta 4, Biesso 2, Rastelli 11. All. Napolitano