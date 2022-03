B1: missione compiuta per la Picco Lecco che vince il recupero e conquista il primato

Mission impossible? Non certo per la Pallavolo Picco Lecco che ha finalmente conquistato il primo posto effettivo del girone B della B1 femminile di volley, un ruolo da capolista che fino a poche ore fa era soltanto virtuale. Il successo di ieri sera nel recupero contro Don Colleoni ha garantito i 3 punti che servivano alle ragazze di coach Milano per superare Offanengo: ora Lecco comanda a quota 40, seguito a una lunghezza dall’ormai ex capolista.

Matteo Prezioso schiera Milani in regia, Rossi Noemi opposta, Fontana e Tonello attaccanti di palla alta, Cigarini e Campagnolo al centro, Mainetti libero. Milano per le padrone di casa manda in campo Rimoldi in palleggio, Bracchi opposta, Lancini e Zingaro in posto quattro, Garzaro – Rettani al centro e Rocca libero. Le rossoblù approcciano bene alla gara 0-4, Lecco pareggia 8-8 ma è Tonello a siglare il punto dell’8-11; altalena di punteggio fino alla parte centrale del set 15-15, ma nel finale l’esperienza delle padrone di casa si fa sentire e il parziale si chiude sul 25-19.

Si lotta punto a punto anche nella seconda frazione di gara: 4-4 e ancora 8-8 fino al 12-12 sull’altalena dei punti; Cigarini sigla il 16-16 ma le lariane allungano con due martellate di Zingaro 20-17. Il servizio di Cigarini scardina la retroguardia di Lecco 20-21 e Rossi sigla il 21-24; nel momento in cui bastava un punto per pareggiare il conto dei set la Picco Lecco dimostra il proprio valore con una rimonta clamorosa e soprattutto preziosa.

Le orobiche incassano il colpo e il terzo set è senza storia in favore della neo-capolista che chiude il parziale sul 25-15 e la gara 3-0. Da sottolineare le splendide prove di Bracchi (16 punti), Zingaro (13) e Garzaro (10). Il tabellino del match:

ACCIAITUBI PICCO LECCO-PALLAVOLO DON COLLEONI 3-0 (25-19, 27-25, 25-15)

LECCO: Rimoldi 1, Bracchi 16, Lancini 13, Rettani 8, Ratti, Marsengo, Vittani, Garzaro 10, Perego, Lanzarotti, Rocca, Zingaro 13. All. Milano

DON COLLEONI: Cigarini 10, Volontè, Locatelli, Mainetti, Rossi, Simpsi, Tonello 7, Milani 1, Campagnolo 6, Fontana 3, Rosso, Molinari, Tosatti. All. Prezioso