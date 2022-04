B1: la Picco Lecco si sbarazza in 3 set di Gorle e risponde a Costa Volpino

Serviva una risposta ed una risposta è arrivata. La Picco Lecco non si è fatta distrarre dalla vittoria di poche ore prima da parte della CBL Costa Volpino e del momentaneo sorpasso in classifica in zona play-off. La formazione di coach Milano ha replicato da par suo con un 3-0 netto e incontrovertibile in quel di Gorle. L’impegno era molto meno semplice di quello affrontato proprio da Costa Volpino, capace di regolare in tre set il fanalino di coda Bedizzole.

Affrontare la Warmor, quarta forza del girone B della B1 femminile di volley, in trasferta non è mai agevole, eppure Lecco ha fatto sembrare il match di ieri sera una “passeggiata”. Tre set conquistati con merito e con distanze eloquenti, ora la Picco può godersi il primato provvisorio in attesa che Offanengo disputi la propria partita. Per quel che riguarda quanto accaduto poche ore fa, è stata necessaria un’ora e un quarto per venire a capo dell’avversario.

La squadra lecchese si è mostrata subito molto disinvolta, arrivando ben presto al 12-4 nel primo set e prendendo poi il largo con un 25-14 che sottolinea il netto predominio delle ospiti. Qualche punto in più è stato concesso nella seconda frazione di gioco, in cui Lecco si è sbloccata dall’equilibrio iniziale grazie a un impressionante break di 9-0, grazie soprattutto al servizio incisivo di Lancini.

Le energie non sono venute meno neanche nel terzo set, in cui il 25-13 è maturato al termine di una gestione attenta di ogni scambio e a una Rimoldi in grande spolvero. La sconfitta al tie-break dell’andata è stata vendicata e ora non si può che attendere il rush finale del campionato. Il tabellino del match:

WARMOR GORLE-PICCO LECCO 0-3 (14-25, 17-25, 13-25)

GORLE: Sala, Malvestiti, Anello, Berera, Teli, Pillepich, Odoli, Facoetti, Negri, Russo, Manzano, Suagher. All. Rossi

LECCO: Rimoldi, Bracchi, Lancini, Rettani, Ratti, Marsengo, Garzaro, Perego, Lanzarotti, Zingaro. All. Milano