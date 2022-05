B1: vittoria e sorpasso a Offanengo per la Picco Lecco che va ai play-off da prima

Un sorpasso proprio all’ultima curva. La Picco Lecco è riuscita nell’intento di battere Offanengo nell’ultima gara della regular season, infliggendole il primo ko dopo una striscia di ben 17 vittorie consecutive e conquistando il primo posto del girone B della B1 di volley femminile. Come successo all’andata, le ragazze di coach Milano non si sono fatte intimorire dalla capolista e soprattutto dalla trasferta non semplice.

Il 3-1 consentirà a Lecco di concentrarsi sui play-off, con l’attesa sfida contro la vincitrice del girone A, la Capo D’Orso Palau (chi vincerà, andrà direttamente in A2, mentre la sconfitta tornerà in corsa con le seconde). In un palazzetto a dir poco infuocato, la Picco ha dimostrato di essere una squadra di spessore, come ben testimoniato dall’ottimo primo set, dominato in lungo e in largo.

Il momentaneo pareggio non ha spaventato le lecchesi che poi hanno mantenuto la calma nel terzo e nel quarto parziale, determinanti per la vittoria finale e la posta piena. Miglior giocatrice è stata eletta Serena Zingaro, una garanzia e una conferma che dovrà essere tale anche nei play-off contro la compagine sarda, una vera e propria corazzata che quest’anno ha perso soltanto una partita. Il tabellino del match:

CHROMAVIS ABO OFFANENGO-PICCO LECCO 1-3 (18-25, 23-25, 25-22, 22-25)

OFFANENGO: Fedrigo, Anello L., Martinelli, Pinali, Cattaneo, Galletti, Porzio (L), Tommasini (L), Maggioni, Bortolamedi, Iani, Provana, Cicchitelli. All. Collina

LECCO: Rimoldi, Bracchi, Lancini, Rettani, Ratti, Marsengo, Garzaro, Perego, Lanzarotti, Zingaro. All. Milano