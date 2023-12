Tutti pazzi per il volley a Mandello del Lario: il 2023 da sogno della Cartiera dell’Adda

Pittoresco, colorato e soprattutto tranquillo. Sono questi gli aggettivi che vengono usati più spesso per descrivere il borgo di Mandello del Lario, tra il Lago di Como e i pendii rocciosi delle Grigne. Questa tranquillità, però, è soltanto apparente, visto che la città sta ribollendo da diversi mesi grazie alla pallavolo. Il merito è della squadra che rappresenta il comune lecchese, la Cartiera dell’Adda che fa parte del girone D della Serie B2 di volley femminile. Il 2023 del club allenato da Daniele Valsecchi è stato a dir poco entusiasmante, come raccontano molto bene i numeri che spesso sono più eloquenti delle parole.

La classifica è guidata dalla Promoball con 28 punti, ma a sole tre lunghezze c’è proprio la squadra di Mandello che può dunque coltivare a ragione sogni di gloria. I 25 punti della Cartiera sono il frutto di 8 vittorie e 3 sconfitte (due delle quali maturate al tie-break, segno che queste ragazze lottano anche nei momenti più difficili). L’attuale campionato è cominciato proprio con un ko in trasferta, per la precisione sul campo dell’ATA Trento.

Sono poi arrivate tre vittorie consecutive (Argentario, GPS e Valpala) prima del secondo stop stagionale sul campo dell’Orgiano: nonostante due vantaggi, il tie-break ha poi condannato le lecchesi che però si sono riscattate una settimana dopo. Al PalaBuzzi, l’impianto che ospita i match casalinghi, la Cartiera dell’Adda si è sbarazzata in cinque set della capolista Promoball, una delle gemme più luminose finora di questo campionato. Sono poi maturati tre successi contro l’US Torri, Olginata e Brescia Volley, mentre l’incontro contro il Bassano rappresenta l’unica sconfitta interna delle mandellesi (2-3). Pochi giorni fa, la formazione lombarda ha chiuso l’anno con un rotondo 3-0 sul taraflex della Chorus Bergamo.

La prima gara del 2024 è in programma per il prossimo 13 gennaio, quando al PalaBuzzi arriverà Torbole Casaglia, quinta forza del campionato. Questo avvincente 2023 è stato indimenticabile: nelle 26 partite disputate (comprese quelle della stagione 2022-2023), la Cartiera dell’Adda ne ha vinte ben 18. L’obiettivo è migliorare il quinto posto dello scorso anno e il club lecchese è già a buon punto visto che ha già totalizzato un bottino che è oltre la metà di quello complessivo del 2022-2023, quando mancano ancora due giornate alla fine del girone d’andata. A Mandello del Lario non è affatto vietato sognare.