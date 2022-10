Nuovi importanti riconoscimenti per la Pallavolo Picco Lecco

La Pallavolo Picco Lecco è stata premiata al Centro Pavesi per la promozione in Serie A2 dell’ultima stagione e il raggiungimento dei 50 anni dalla fondazione. Queste sono state le parole del presidente Dario Righetti: “È una grande soddisfazione non solo per il riconoscimento a livello nazionale, ma soprattutto per le persone che hanno dedicato tempo, passione ed entusiasmo in questo mezzo secolo di storia. Un doveroso grazie a tutti loro! È speciale vedere tutte le persone che si impegnano per il consolidamento della nostra realtà sia per la prima squadra che per il giovanile. Atlete, staff, dirigenti, genitori e partner sono la nostra linfa vitale. Formare ed educare grazie allo sport era centrale nel 1971 e lo è ancora oggi”.