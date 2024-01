Nuovo rinforzo per l’Orocash Picco Lecco: in biancorosso arriva Valentina Cantaluppi

Novità di mercato in casa Orocash Picco Lecco. La società lombarda che milita nella Serie A2 di volley femminile potrà contare su una nuova giocatrice, Valentina Cantaluppi che ha già fatto il suo esordio con la maglia biancorossa.

Questo il comunicato ufficiale della Picco: "Orocash Picco Lecco accoglie una nuova schiacciatrice. Valentina Cantaluppi ha esordito nella partita contro l’Omag San Giovanni in Marignano a poche ore dal suo arrivo a Lecco. Cantaluppi si inserisce nella compagine lecchese dopo l’infortunio di Gaia Badalamenti e la partenza per l’Argentina di Candela Sol Salinas, rafforzando così la panchina del coach Gianfranco Milano. Nata il 12 agosto 2004 a Como e originaria della stessa città lariana, Valentina Cantaluppi è alta un metro e 84 centimetri; si è avvicinata al volley all’età di 11 anni a Como, per poi passare a Varese; maturata per due anni e mezzo nel vivaio di Orago, ha chiuso la stagione 2020-2021 a Induno Olona in B2. Nelle ultime due annate, invece, il salto in A2, affrontata prima con Sassuolo e poi con la Tecnoteam Albese Volley Como. Ha disputato la prima parte del campionato a Offanengo”.

Queste invece le prime dichiarazioni della 19enne dopo l’arrivo a Lecco: “Sono molto contenta dell’esordio. Il mio desiderio era giocare e poter dare il mio contributo alla mia squadra. Così è stato il mio arrivo a Lecco e sono felice del clima che si sta creando con le altre ragazze. Sono convinta che con il tempo e la calma sapremo legare al meglio e chiudere con un buon risultato questo campionato”.