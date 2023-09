Picco Lecco, Alessia Conti madrina d’eccezione della Camminata Manzoniana

È stata presentata a Palazzo Pirelli la cinquantesima edizione della Camminata Manzoniana, che si svolgerà il 1° ottobre 2023 a Lecco nell'ambito delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni. Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore regionale, Francesca Caruso, il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, il consigliere regionale, Giacomo Zamperini, e il vicesindaco di Lecco, Simona Piazza. C’è anche molta pallavolo in questa presentazione, visto che la Picco Lecco è in prima linea nel promuovere l’atteso evento.

Madrina d’eccezione, infatti, è stata Alessia Conti, opposta del club lombardo. La Camminata Manzoniana, come già sottolineato, compie quest’anno il mezzo secolo di vita. La prima edizione assoluta risale infatti al 20 maggio 1973. In quel caso la partenza avvenne da Piazza Affari e a partire furono in 3400. Tremila partecipanti riuscirono a completare i 23 chilometri del percorso, con un tempo massimo di sette ore, con la precisazione che si trattava di una marcia non competitiva. Il percorso attuale è di 5,5 chilometri, con partenza dal parcheggio del Centro Meridiana e l’arrivo previsto a Villa Manzoni.