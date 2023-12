Alla Picco Lecco non bastano due vantaggi e una super Nardelli contro la capolista

La CBF Balducci HR Macerata torna subito al successo nella sofferta sfida sul campo dell’OroCash Picco Lecco, sconfiggendo 3-2 le lombarde e rimontando con una grande prestazione nel quarto e quinto set la coriacea formazione di casa che fino a quel momento aveva venduto cara la pelle con un servizio insidioso e una buona efficienza in attacco. Top scorer la schiacciatrice di Lecco, Nardelli, con 24 punti a segno.

Nel primo set Lecco trova buone soluzioni in attacco con tutte le sue attaccanti mentre la CBF Balducci HR fa fatica a contenere a muro: ne viene fuori un set equilibrato dove le arancionere (nonostante i 3 ace) non sfruttano due set ball nel finale ai vantaggi, chiuso dalle padrone di casa alla prima occasione, Nardelli protagonista con 8 punti. Reazione arancionera nel secondo set: nella seconda parte del parziale le maceratesi piazzano il break decisivo guidate da Bolzonetti e Korhonen (rispettivamente con 75% e 65% in attacco) pareggiando così il conto. Nel terzo set Lecco prende con decisione in mano il gioco l’inerzia del match dal cuore del parziale in poi, con un’alta efficienza in break point e 3 muri vincenti: un mix che vale il 2-1.

Altra reazione, stavolta rabbiosa, nel quarto set per la CBF Balducci HR: c’è Vittorini in campo, l’attacco arancionero sale di livello, arrivano tante difese, 4 ace e 3 muri che fanno la differenza per un successo netto. Stessa storia nel tie break, la CBF Balducci HR dilaga coi colpi di Vittorini e Korhonen e conquista il successo numero 12. Così coach Milano a fine gara: “Per un frangente abbiamo pensato di fare un attimo di più, nel finale siamo arrivati stanchi, per cui la nostra partita è finita a metà del quarto set. Con Macerata è necessario giocare sempre al massimo, il punto ci gratifica molto e siamo sulla strada giusta”. Il tabellino del match:

OROCASH PICCO LECCO - CBF BALDUCCI HR MACERATA 2-3 (27-25, 21-25, 25-18, 11-25, 6-15)

LECCO: Nardelli 24, Piacentini 7, Conti 18, Zojzi 14, Caneva 9, Rimoldi 2, Barbagallo (L), Frigerio, Sassolini, Morandi, Casari, Mainetti. All. Milano

MACERATA: Bonelli 6, Bolzonetti 7, Civitico 11, Korhonen 21, Fiesoli 14, Mazzon 17, Bresciani (L), Vittorini 8, Morandini. Non entrate: Busolini, Masciullo, Stroppa. All. Saja