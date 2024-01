Grande emozione per la Picco Lecco: esordio in A2 per la 17enne Gaia Invernizzi

Nel match che si è disputato oggi pomeriggio al Bione tra l’OroCash Picco Lecco e l’Esperia Cremona, c’è stato un importante esordio. Gaia Invernizzi, palleggiatrice classe 2006 cresciuta con il vivaio biancorosso, ha debuttato infatti in Serie A2, una vera testimonianza dell'impegno e della qualità del settore giovanile della società lombarda.

La stessa Picco ha così commentato la grande emozione vissuta in queste ultime ore: “Questo importante momento sottolinea il nostro impegno nel nutrire e sviluppare giovani talenti, arricchendo non solo la nostra squadra ma anche la comunità sportiva del nostro territorio. Il settore giovanile di Picco Lecco è un pilastro fondamentale per il futuro dello sport nella nostra città. Gaia è solo una delle tante stelle che brillano grazie al nostro impegno costante nel valorizzare i giovani atleti”.

Per la cronaca, il match è terminato al tie-break con la vittoria che è stata conquistata da Cremona in rimonta, un ko che non rende meno emozionante l’esperienza vissuta da Gaia Invernizzi. Il suo nome è garanzia di crescita esponenziale. Già nel 2019 aveva fatto parlare di sé in occasione del Trofeo Under 13 messo in palio dal Comitato Territoriale FIPAV Milano-Monza-Lecco. In quel caso fu proprio la Picco a vincere e Gaia venne eletta miglior giocatrice di tutto il torneo. Di recente, invece, è stata selezionata dalla società per la consegna delle borse di studio destinate alle atlete più meritevoli del settore giovanile, un premio che riconosce il talento e l’impegno delle giocatrici Under 16 e Under 18.