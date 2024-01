La Picco Lecco inaugura il 2024 al Bione: domenica 7 gennaio arriva la temibile Cremona

L’OroCash Picco Lecco inaugura il nuovo anno con la partita casalinga contro l’Esperia Cremona. Al Bione, domenica 7 gennaio alle 17:00, si giocherà la prima partita dell’anno. Da una parte le biancorosse a 15 punti e reduci dalla vittoria a tie-break a Olbia, dall’altra le Tigri a quota 35 punti e capaci di collezionare ben 11 vittorie stagionali, l’ultima per 3-0 con Offanengo. Le padrone di casa saranno al completo, con l’eccezione di Candela Sol Salinas ancora in Argentina per motivi famigliari.

“Il 2023 si è chiuso con una vittoria fondamentale contro Olbia, quindi siamo estremamente gratificati dal nostro lavoro. Ora ci attendono le ultime tre gare: due in casa e una in trasferta. Le prime due saranno contro squadre di alta classifica, ma ci auguriamo di giocare al meglio in casa e mantenere il trend positivo. La pausa è stata sicuramente una bella occasione per ricaricare le energie” ha spiegato Gianfranco Milano, coach della Picco.

“Iniziamo il 2024 con tre partite sicuramente toste ma importanti per dimostrare la nostra crescita sul campo. Domenica cominciamo contro Cremona, una delle squadre più concrete in questo girone. Noi siamo già in palestra come sempre per preparare la partita al meglio” ha aggiunto Federica Piacentini.