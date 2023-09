Picco Lecco ko in amichevole contro Bologna, ma coach Milano intravede degli spunti positivi

Presso il Centro Sportivo Comunale “Al Bione” di Lecco è andato in scena l’allenamento congiunto tra la Orocash Lecco, formazione inserita nel girone B del prossimo Campionato di Serie A2 Femminile, e la VTB Bologna, neopromossa in questa categoria. Si sono imposte le felsinee con il punteggio di 3-1, ma tutti i quattro set sono stati piuttosto equilibrati.

A commentare il ko in amichevole è stato il tecnico delle lombarde, Gianfranco Milano: “Quello di questa sera è stato un test importante per verificare le nostre condizioni sia tecniche che atletiche. Sicuramente non è stata una partita brillante proprio dal punto di vista del gioco ma anche sul piano fisico abbiamo sofferto e ciò ha fatto sì che non riuscissimo ad esprimerci al meglio. Dobbiamo migliorare sull’atteggiamento mentre per quanto riguarda l’aspetto tecnico abbiamo fatto delle buone cose in battuta, muro difesa e cambio palla migliore rispetto alla scorsa prestazione. Adesso testa ai prossimi impegni.”

A parlare è stata anche una fresca ex lecchese, Livia Tresoldi, giocatrice che ha lasciato un buonissimo ricordo di sé: “Ritornare a Lecco significava, per me, chiudere dei conti in sospeso. Questa città mi ha regalato tante vittorie a livello personale ma è stato speciale tornarci con la mia squadra e sentire la grinta e l’unione che stiamo creando in campo giorno dopo giorno. La parola che vorrei usare per descrivere questo periodo di preparazione è benessere: qui si sta e si lavora bene e siamo nelle condizioni per raggiungere i nostri obiettivi. Sono molto soddisfatta del ritmo che abbiamo in allenamento e che stiamo incominciando a portare in campo, nelle amichevoli. Partita dopo partita stiamo riuscendo a raggiungere la giusta intesa fra di noi. Continueremo a lavorare ogni giorno, per arrivare il più pronte possibili al campionato.”