Picco Lecco, l’affascinante progetto per celebrare Alessandro Manzoni

“Libero is a New State of Mind”, è questo l’affascinante titolo del progetto promosso da Pallavolo Picco Lecco per celebrare il 150esimo anniversario di Alessandro Manzoni. Un modo speciale per promuovere cultura, sport e turismo a Lecco. Per tutta la stagione 2023 il libero biancorosso sarà un vero e proprio ambasciatore del nostro territorio indossando 12 maglie speciali che raffigurano i personaggi dei Promessi Sposi. Fondamentale il coinvolgimento del Sistema CONI e verranno stabilite partnership con le eccellenze locali per offrire esperienze legate al territorio e promuovere il progetto attraverso vari canali di comunicazione, contribuendo alla valorizzazione di Lecco e alla diffusione di un approccio integrato tra sport e cultura.

Nel concreto il libero indosserà a maglia in ogni partita di campionato, diffondendo il messaggio e i valori del progetto. Inoltre un corner dedicato racconterà la città e le sue eccellenze con prodotti tipici di tutti i generi. Il progetto sarà inoltre sviluppato a livello giovanile organizzando alcune giornate educative e laboratoriali in Villa Manzoni volte alla conoscenza di questo bellissimo patrimonio locale.

“Per noi, lo sport rappresenta amicizia, libertà, divertimento, impegno, rispetto e passione, e crediamo fermamente nel legame tra sport e cultura - ha precisato Dario Righetti presidente di Pallavolo Picco Lecco -. Siamo lieti di questa importante collaborazione con il Comune di Lecco. L'evento rappresenta un'occasione unica per far conoscere il territorio e la cultura locale attraverso lo sport. Attraverso azioni concrete, crediamo che la collaborazione con Villa Manzoni possa arricchire e dare maggiore credibilità al nostro progetto”.