Pool Salvezza A2. L’Orocash Picco Lecco cade a Messina dopo quattro set equilibrati

Orocash Picco Lecco sconfitta nella trasferta domenicale odierna contro l’Akademia Messina. Primo set all’insegna dell’equilibrio, la spunta Akademia Messina dopo un finale al tie-break (30-28). Secondo set con le padrone di casa davvero agguerrite (6-3), ma la Picco tenta di avvicinarsi (9-8). A metà set Messina conduce con un piccolo vantaggio (13-10), poi sul finale Lecco stravolge il risultato e chiude 23-25, rimettendo in equilibrio il match.

Terzo parziale con l’Akademia Messina al comando dopo la prima metà della frazione di gioco (13-9) che viene gestita fino alla fine e chiusa sul 25-17. Il quarto parziale rimane in equilibrio non solo inizialmente (5-5), visto che sono le padrone di casa a spuntarla, ma soltanto di misura, lasciando qualche rimpianto per il tie-break che avrebbe regalato dei punti alla formazione lombarda.

Questo il commento di coach Milano a fine gara: “Partita iniziata in sordina, in una atmosfera quasi surreale. L’agonismo poi ha preso piede e nel finale di primo set abbiamo sprecato tantissimo. Questo ha dato la possibilità a Messina di credere in un risultato positivo. Nel secondo set abbiamo messo molta determinazione e il risultato è arrivato. Peccato per il quarto parziale dove ci è mancata la concretezza definitiva. Alcune ragazze non erano al meglio purtroppo, specie nei finali di set. I prossimi appuntamenti sono domenica e mercoledì in casa, l’imperativo è muovere la classifica”. Il tabellino del match:

AKADEMIA MESSINA-OROCASH PICCO LECCO 3-1 (30-28, 23-25, 25-17, 25-23)

MESSINA: Varaldo ne, Martinelli 9, Catania ne, Ciancio (L) 0, Martilotti 5, Mearini 9, Muzi 1, Brandi ne, Silotto ne, Robinsonn 30, Ebatombo 24, Faraone (L) 0, Pisano (L) ne. All. Bonafede

LECCO: Rimoldi 1, Bracchi 14, Lancini 17, Casari (L) ne, Albano 5, Tresoldi 6, Bassi 10, Citterio ne, Belloni 1, Piacentini 8, Bonvicini (L) 0, Marmen 1, Rocca (L) 0, Zingaro 10. All. Milano