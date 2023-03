Pool Salvezza A2. L'Orocash Lecco travolge Marsala e si avvicina all'obiettivo

L’Orocash Picco Lecco travolge il Marsala Volley e conquista altri 3 punti fondamentali per la Pool Salvezza. Tre set fotocopia (25-17, 25-19, 25-19) con le biancorosse efficaci in tutti i parziali e sempre davanti. La squadra capitanata da Serena Zingaro ha disputato una partita solida, avendo il merito di rendersi da subito irraggiungibile, non dando modo alle sigelline di riaprire, oltre che i singoli set, la partita.

Una partita quindi mai in discussione e sempre condotta dal primo all’ultimo punto dalla squadra di Gianfranco Milano. Eccetto che all’inizio del secondo set con Marsala che ha messo il naso davanti per il 5-6. Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore di Orocash Picco Lecco: “E’ stata una partita facile e siamo riusciti a tenerli a distanza. Con delle buone battute le abbiamo allontanate e siamo riusciti a inibire i loro attaccanti principali. In questo periodo dell’anno è importante il risultato finale, piuttosto che alla tecnica. Dobbiamo essere pragmatici. Muovere la classifica è fondamentale e ne siamo gratificati. Tutta settimana ci alleniamo per migliorare la qualità della squadra complessiva, sono orgoglioso dell’impegno di ognuna di loro”.

Il commento di Federica Piacentini, centrale di Orocash Picco Lecco: “Sono contenta della giornata, siamo partite con più personalità del solito e l’abbiamo mantenuta fino alla fine. Un’ottima prestazione corale”. Il tabellino del match:

OROCASH PICCO LECCO-SEAP SIGEL MARSALA 3-0 (25-19; 25-17; 25-17)

LECCO: Giroldi 1, Bracchi 13, Lancini 6, Zingaro 9, Tresoldi 12, Piacentini 12, Bassi, Citterio, Rocca. ne Albano, Marmen, Casari (L). Coach: Gianfranco Milano

MARSALA: Salkute 16, Ghibaudo 4, Moneta 8, Bulovic 7, Frigerio 2, Guarena 3, Garofalo. ne. D’Este, Szucs. Coach: Eraldo Buonavita