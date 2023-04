Pool Salvezza A2. L'Orocash Lecco demolisce Perugia e si prende il secondo posto

La 3M Perugia cade in casa e lo fa in modo fragoroso. La squadra di Guido Marangi è uscita sconfitta sotto i colpi della Orocash Picco Lecco. Un 3-0 meritato per quel che riguarda le lombarde e che lascia un po’ di rammarico in casa biancorossa perché nel primo set Pero e compagne hanno messo alle corde le ragazze di coach Milano, ma sul 15-15 la partita è cambiata e nel finale Lecco ha avuto la meglio (22-25).

Nel secondo set la 3M non è pervenuta: troppo errori e poca concentrazione per pensare di riequilibrare il punteggio. Lecco trascinata da una Bracchi in grande spolvero, non a caso MVP del match, ne ha approfittato senza grossi problemi (15-25). La musica è sembrata la stessa anche in avvio di terzo parziale ma sul 14-21 la 3M ha avuto un sussulto col turno in battuta di Giudici, arrivando a contatto delle avversarie (21-22). Sforzo poi vanificato da alcuni errori in ricezione che hanno spianato la strada al successo pieno da parte di Lecco.

L’Orocash è così salita al secondo posto di questa Pool Salvezza, a quota 31 punti, superando l’Esperia Cremona. Matteo Marongiu, viceallenatore di Lecco, ha così commentato la gara: “Siamo soddisfatti della prestazione e chiaramente del risultato. Le ragazze sono state brave nei momenti delicati della partita a fare le scelte giuste. Bracchi? È un braccio molto importante all’interno del nostro gioco”. Il tabellino del match:

3M PALLAVOLO PERUGIA – OROCASH PICCO LECCO 0-3 (22-25, 15-25, 21-25)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Agbortabi 6, Salinas 6, Patasce 5, Negri 3, Giudici 17, Pero 2, Manig 2, Rota (L). N.e.: Stentella, Traballi, Dalla Rosa. All.: Marangi

OROCASH PICCO LECCO: Rimoldi 3, Bracchi 16, Lancini 9, Tresoldi 6, Bassi 3, Belloni, Piacentini 9, Marmen 3, Zingaro 5, Bonvicini (L). N.e.: Albano, Citterio, Rocca, Casari (L). All.: Milano