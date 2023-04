Pool Salvezza A2. Orocash Picco Lecco implacabile contro Vicenza: l'obiettivo è a un passo

Tre punti che pesano come un macigno. L’Orocash Picco Lecco si avvicina in maniera spedita all’obiettivo della salvezza in A2, grazie al bel successo sull’Anthea Vicenza in quattro set di ieri. Mattatrice, come avviene molto spesso nella formazione lombarda, è stata Martina Bracchi, autrice di ben 20 punti. Molto buone anche le prestazioni di Tresoldi (14), Zingaro (12) e Piacentini (11). L’avvio del match è equilibrato (9-9), con la parità che prosegue anche a quota 12 con il punto firmato da Panucci. Lecco, però, mette la freccia con il turno al servizio dell’ex Federica Piacentini e conquista 7 punti di vantaggio.

Zingaro spiazza la difesa biancorossa in diagonale (20-15), poi nel finale una battuta sbagliata della neoentrata Digonzelli decreta il 25-17. Nel secondo set, Bracchi conduce Lecco sull’8-5, Vicenza avvicenda la cabina di regia con Ferraro al posto di Galazzo, ma l’Orocash scappa (19-12 con Piacentini). Nel finale, l’attacco-out di Kavalenka vale il 25-15 e il 2-0 locale. Messa alle strette, la squadra di Iosi trova la forza per reagire, affidandosi soprattutto a Kavalenka e Farina, anche se Lecco non molla (16-16). Il braccio di ferro prosegue (parità a quota 21), si arriva in volata dove Farina fa la differenza: 23-25 e match riaperto.

Ora Vicenza ci crede (ace di Kavalenka, 5-6 nel quarto set), ma ancora Piacentini è un’ex spietata, con un muro e un ace che lanciano in orbita Lecco (17-12). L’Anthea prova a ricucire, ma Zingaro firma il +6 locale spianando la strada: chiude Tresoldi, 25-17 e 3-1. Così coach Milano a fine partita: “Sapevamo che sarebbe stata una settimana importante. ”Partire bene oggi e mercoledì significa fare gran parte dell’opera. Serve fare punti. Non dobbiamo arrivare all’ultima giornata sperando nei punti degli altri. I primi due set abbiamo giocato bene, mettendole in difficoltà. Punti di forza di stasera: la battuta e la pazienza nel contrattacco”. Il tabellino del match:

OROCASH PICCO LECCO-ANTHEA VICENZA 3-1 (25-17, 25-15, 23-25, 25-17)

LECCO: Zingaro 12, Tresoldi 14, Rimoldi 2, Lancini A. 10, Piacentini 11, Bracchi 20, Bonvicini (L), Rocca, Bassi. N.e.: Casari (L), Albano, Citterio, Belloni, Marmen. All.: Milano

VICENZA: Galazzo 2, Legros 6, Farina 8, Kavalenka 17, Panucci 11, Cheli 7, Formaggio (L), Groff, Ferraro, Ottino 1, Digonzelli, Munaron. N.e.: Martinez, Andreis (L). All.: Iosi