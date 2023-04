Pool Salvezza A2. L’Orocash Lecco vince col brivido: Sant’Elia piegata al tie-break

L’Orocash Picco Lecco conquista 2 punti sofferti nella partita casalinga contro l’Assitec Sant’Elia. Dopo un avvio convinto da parte delle padrone di casa, Picco soffre nel terzo e quarto set, ma ritrova se stessa nel quinto. Si chiude 3-2 a favore delle Biancorosse. Parte bene Sant’Elia (2-7) con la Picco in difficoltà. Le biancorosse entrano in gioco con grinta grazie a una serie di battute efficaci di Lancini (9-7). Lecco gestisce il gioco amministrando il vantaggio (22-17). Si chiude 25-20 in favore delle biancorosse. Secondo set nettamente a favore delle padrone di casa, molto efficaci in tutti i fondamentali (13-9).

Nel finale Sant’Elia si fa pericolo (22-20), ma le biancorosse sono brave a chiudere il set sul punteggio di 25-20. Terzo set in equilibrio (6-4) con buone giocate in entrambi i campi. Picco conduce, ma l’Assitec guarda da vicino (19-18). Le ospiti si portano in vantaggio (20-22) e chiudono (23-25). Quarto set positivo per le ciociare (5-9) che propongono un gioco nettamente più efficace. Il blackout biancorosso continua (8-14). Il set si chiude sul 16-25 e la formazione ospite riapre la partita. Quinto set al cardiopalma (5-5) con le due squadre che si contendono il punto in palio. Al cambio campo Lecco conduce (8-6) e chiude set e partita sul 15-8.

Il commento a fine gara di coach Milano: “Nei primi due set abbiamo giocato bene, mentre nel finale di terzo l’abbiamo gestito male. Loro ci hanno creduto di più e abbiamo subito tantissimo. Nel quinto siamo partiti piano, ma poi abbiamo ripreso bene sul tema battuta e creato il break determinante. Nel quarto set ho ruotato le ragazze per gestire la stanchezza, poi è stato utile nel quinto. Fare punti oggi era fondamentale, il risultato di Marsala sarà tutto da giocare. Vogliamo chiudere bene al più presto”. Il tabellino del match:

OROCASH PICCO LECCO-ASSITEC SANT’ELIA 3-2 (25-20, 25-20, 23-25, 16-25, 15-8)

LECCO: Zingaro 12, Tresoldi 9, Rimoldi 2, Lancini 15, Piacentini 10, Bracchi 28, Bonvicini (L), Bassi 3, Marmen 1, Rocca, Albano, Belloni. Non entrate: Casari (L), Citterio. All. Milano

SANT’ELIA: Hollas 2, Botarelli 16, Ghezzi 14, Cogliandro 13, Spinello 2, Dzakovic 16, Vittorio (L), Polesello 2, Di Mario 2, Costagli 1, Moschettini. Non entrate: Giorgetta. All. Gagliardi