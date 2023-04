Pool Salvezza A2. L’Orocash Picco Lecco torna tra le mura amiche: terzo posto nel mirino

L’Orocash Picco Lecco torna in campo al Bione domenica pomeriggio alle 17 per la maxi sfida della Pool Salvezza contro la diretta avversaria Vicenza Volley. Una partita davvero attesa che segnerà l’evoluzione di questo finale di stagione. Queste le dichiarazioni di mister Milano a poche ore dal match: “È la settimana più delicata dell’intera stagione. Abbiamo a calendario tre gare: domenica, mercoledì e ancora domenica che definiranno un po’ di situazioni per tante squadre. Abbiamo il dovere di sfruttare quanto più possibile il parziale casalingo sia contro Vicenza e Sant’Elia. In questi giorni pertanto ci stiamo allenando con costanza e cercheremo di fare tutto al meglio. Malgrado i livelli di gioco buoni, non abbiamo portato a casa tutti i punti desiderati. In occasione di questi due appuntamenti avere il pubblico delle grandi occasioni sarebbe davvero importante”.

Martina Bracchi ha invece spiegato: “Le prossime partite sono cruciali per noi, dobbiamo ancora giocarcela contro Vicenza, Sant’Elia, Marsala e Perugia, tutte grandissime avversarie. Ogni settimana ci prepareremo al meglio per riuscire a inquadrare al meglio la squadra avversaria e sovrastarla in campo. Daremo il meglio di noi per conquistare la salvezza”. La sconfitta di ieri di Offanengo contro Marsala regala a Lecco un’occasione unica: con un successo, infatti, il terzo posto diventerebbe realtà, oltre che un passo importante verso una salvezza che la squadra sta dimostrando di meritare ampiamente.