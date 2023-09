Prima uscita stagionale per la Picco Lecco 2023-2024: buon test contro la Vero Volley

Prima uscita della stagione per le biancorosse della Picco Lecco, impegnate contro la Vero Volley Milano, squadra vicecampionessa d’Italia. Queste le impressioni di coach Gianfranco Milano al termine del match: “Da parte nostra volevamo mettere in evidenza alcuni lavori fatti sul cambio palla. Così è stato e le risposte sono state buone. Come prima uscita siamo sicuramente soddisfatti, considerata la qualità delle avversarie. Questi appuntamenti sono molto utili per capire la prestazione totale delle squadre. Ora ci apprestiamo a rivedere altri dettagli in vista della prossima sfida di allenamento prevista per sabato”.

All’Arena di Monza sono stati tre i set disputati di fronte alla formazione rosa del Consorzio, con con la compagine lecchese abile a vincere il terzo parziale della bandiera. L’esordio in campionato della Picco Lecco è in programma per domenica 8 ottobre, quando le biancorosse ospiteranno la neopromossa CBL Costa Volpino, un derby lombardo che rappresenta anche un importante banco di prova per far valere l’anno maturato in A2.