Stefano Condina (coach Offanengo): "Per noi la Picco Lecco è l'eterna sfidante"

Un altro derby, da non sottovalutare, per riscattare quello perso con Cremona. La Picco Lecco vuole risollevarsi dopo il ko interno di pochi giorni fa e avrà un’occasione ghiotta domenica prossima. Al PalaCoim di Offanengo si disputerà la partita tra le ragazze di coach Milano e la Chromavis padrona di casa. Le due formazioni sono separate in classifica (girone A della Serie A2 di volley femminile) da 3 punti, con Lecco in posizione migliore, dunque azzardare un pronostico non è semplice.

Intanto il tecnico delle cremonesi, Stefano Condina, ha commentato il match: “Per Offanengo, Lecco è l’eterna sfidante di questi anni. Domenica ho visto l’Oro Cash contro Cremona ed è una formazione che lotta su ogni pallone e che ha buone individualità, Zingaro su tutte, capitano esperto di questa categoria. Mi hanno colpito molto anche il libero Bonvicini e le giovani Bracchi e Bassi, oltre alla palleggiatrice Rimoldi e alla centrale Piacentini che da diversi anni giocano in questa categoria. Alla mia squadra non devo chiedere niente: le ragazze sanno già in prima persona che devono riscattarsi da una brutta prestazione e sono convinto che si impegneranno al massimo, come d’altronde fanno ogni giorno. Saremo davanti al nostro pubblico che con i ragazzi della “Fossa del Tirone” ci ha seguito anche in trasferta: insieme a loro vogliamo far bene e muovere la classifica”.