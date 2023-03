Un unico obiettivo per l'Orocash Picco Lecco: mantenere la Serie A2

L’Orocash Picco Lecco si prepara per la seconda fase di campionato, dieci sfide importanti per decretare il destino delle biancorosse. Si parte con una sfida casalinga domenica contro il Messina e si chiude il 7 maggio sempre in casa col Perugia. Obiettivo: mantenere il proprio posto nel campionato di A2.

“È la settimana dell’inizio della seconda fase, la pool salvezza. Andremo a incontrare le cinque squadre dell’altro girone in andata e ritorno. Il nostro campionato finirà il 7 maggio, con una settimana di anticipo rispetto alle altre – precisa Gianfranco Milano, coach di Orocash Picco Lecco -. Ora analizzeremo le nuove squadre, che non abbiamo mai incontrato in precedenza. Iniziamo con Messina domenica prossima in casa, poi sarà il turno del Vicenza e il mercoledì avremo un turno infrasettimanale a Sant’Elia, poi la domenica in casa con Marsala. Chiuderemo il girone di andata con il Perugia. Messina ha inserito nel suo roster con una giocatrice americana in posto 4 che è il riferimento del loro gioco e supportata da un opposto di qualità. Dobbiamo sintonizzarci con le nostre caratteristiche muro-difesa. Sarà fondamentale fare bene in casa e cercare di conquistare più punti in trasferta per assicurarci un posto in A2 anche il prossimo anno”.

Gare casalinghe

12 marzo Desi Shipping Akademia Messina

26 marzo Seap-Sigel Marsala

23 aprile Anthea Vicenza Volley

26 aprile Assitec Volleyball Sant’Elia

7 maggio 3m Pallavolo Perugia

Gare in trasferta

19 marzo Anthea Vicenza Volley

22 marzo Assitec Volleyball Sant’Elia

2 aprile 3m Pallavolo Perugia

16 aprile Desi Shipping Akademia Messina

30 aprile Seap-Sigel Marsala