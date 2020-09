La macchina di Google Street View torna a fare capolino per le vie di Lecco

Non è la prima volta che la si vede per le vie di Lecco e dintorni, chiaramente. Nonostante questo fattore, la colorata autovettura, con telecamera posizionata sul tetto annessa, di Google Street View attira sempre vari sguardi su di sè. Difficile, infatti, non conoscere la celebre caratteristica di Google Maps e Google Earth che fornisce viste panoramiche a 360° in orizzontale e a 160º in verticale lungo le strade, a distanza di 10-20 metri l'una dall'altra, e permette agli utenti di vedere parti di varie città del mondo a livello del terreno.

Introdotto il 25 maggio 2007, il servizio si è gradualmente ampliato, fino a comprendere allo stato attuale fotografie provenienti da quasi tutto il mondo. Per la realizzazione delle foto, Google Street View si serve di apposite macchine fotografiche, le Dodeca 2360 con 11 obiettivi prodotte dall'azienda canadese Immersive Media, collocate sul tetto di diverse automobili, denominate Google Cars: una di loro l'abbiamo incrociata mentre era al lavoro nella zona di corso Matteotti nella mattinata di venerdì 11 settembre.