Lecco, le sue montagne e i suoi paesaggi protagonisti da tutte le prospettive

Un altro bel video che racconta il territorio lecchese. A realizzarlo Rino Santo, videomaker amatoriale che risiede nella nostra città. “Questo video è dedicato a Lecco, città meravigliosa circondata da paesaggi incantevoli da cui grandi artisti e scrittori presero ispirazione per costruire le loro grandi opere - ci racconta -. La prima parte del video descrive la città, piena di storia, il territorio che circonda Lecco, poi entriamo in una seconda parte dove viene descritta la parte in movimento, la ricchezza fiorente e la frenesia del lavoro, per poi finire con la bellezza dei nostri paesaggi, le montagne il lago i panorami”.