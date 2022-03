I lupi sono alle porte di Colico: il branco in Bassa Valle

In questi ultimi giorni il branco è stato visto mentre attraversava la Strada Statale 36

Un branco di lupi è alle porte di Colico. Da qualche giorno, sulla piana della Valchiavenna tra Samolaco e Novate Mezzola, un branco di tre lupi è stato visto mentre attraversa la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga". Gli avvistamenti all'alba, attorno le ore 5.30/6.00, di mercoledì 2 e giovedì 3 marzo, sempre nello stesso punto della valle. I video girati da due automobilisti in queste ore sono diventati virali sui canali social locali.

Non è la prima volta che dei lupi vengono avvistati nella zona del Pian di Spagna-Novate Mezzola. Nel giugno del 2021 il Servizio caccia, pesca e strutture agrarie e il corpo di polizia della Provincia di Sondrio avevano "tracciato" la diffusione del lupo in Valtellina e Valchiavenna. Già allora un branco di lupi era stato segnalato nella bassa Valchiavenna, proprio all'interno del territorio di Novate Mezzola. Diversi avvistamenti anche in Val Bregaglia e Alta Valle Spluga.