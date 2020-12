Oltre 2 milioni di visualizzazioni per la cover di "Africa" con Mara Bosisio

Oltre due milioni di visualizzazioni su Youtube in soli dieci mesi. Vola e miete numeri davvero super la cover della canzone "Africa" dei Toto proposta dagli "Italian Artists", un team di bravi cantanti e musicisti del panorama nazionale dei quali fa parte anche la calolziese Mara Bosisio.

Ormai da qualche anno residente a Milano, Mara si sta dedicando con successo alla sua passione per il canto e la composizione proponendo sia brani propri che pezzi di celebri artisti italiani e internazionali. In passato ci aveva parlato del suo singolo "Lucciole", e poi di com'era nata la canzone "Liquido" ispirata al pensiero del sociologo Bauman. Più di recente si è concretizzata l'avventura con gli "Italian Artists", iniziata nel 2018 e diventata un crescendo fino all'affermazione di "Africa", pubblicata su Youtube nel marzo del 2019 e andata nei giorni scorsi oltre il muro dei 2 milioni di ascolti. Con grande soddisfazione dei protagonisti, tra cui Mara, in prima fila nel video che qui vi riproponiamo.

«Il progetto Italian Artists nasce grazie a Denis Potenza, producer polistrumentista - spiega Mara Bosisio - Come collettivo abbiamo deciso di dare vita a questa versione di "Africa" in una chiave differente rispetto alla classica cover. Proprio su idea di Denis abbiamo proposto un connubio tra classico e rock cercando di dare una nostra identità, di trasmettere emozioni. Nel girare il video ero l'unica ragazza in un team di dodici artisti, tra cantanti e musicisti, quasi tutti della zona di Torino. Quando poi abbiamo pubblicato la canzone, nel marzo del 2019, mai ci saremmo aspettati un succeso di tale portata. Il nostro obiettivo erano le 500.000 visualizzazioni, ma ne abbiamo raggiunte 2 milioni. Siamo davvero molto soddisfatti».

Tra i complimenti arrivati all'indirizzo degli "Italian Artists" anche quelli, speciali, degli autori della canzone originale. «Non sappiamo come commentare questo successo - aggiunge la cantante cresciuta a Calolzio - Sicuramente la bellezza del brano ha aiutato, poi la passione che abbiamo messo. Ci ha fatto davvero grande piacere ricevere anche gli apprezzamenti dei Toto stessi che ci hanno contattato per complimentarsi della versione proposta».

Ora Mara Bosisio sta lavorando al suo prossimo album, il cui primo singolo uscirà a gennaio. «Raccoglierà inediti e produzioni già note come Lucciole e Liquido - conclude la cantante - Stiamo inoltre continuando a lavorare in remoto come "Italian Artists" dato che abbiamo progetti molto interessanti. Ora la cosa più importante è mettere al più presto alle spalle il covid per poter ripartire con la musica e nuove proposte».