"Quante vite vuoi"? Fracassa riflette sull'adolescenza nel suo ultimo brano

Uscito lo scorso 22 settembre su Youtube, il video è tratto dal terzo album in studio del cantautore lecchese, in uscita il prossimo autunno. "Godetevi la vita, è soltanto una"

Un brano per parlare del futuro e soprattutto ai giovani. Arturo Fracassa si conferma rocker attento alle dinamiche tipiche dell'adolescenza, lui che è allenatore di basket, insegnante e genitore.

Quante vite vuoi? è il titolo del suo ultimo video, uscito lo scorso 22 settembre su Youtube. La canzone è in pieno stile Fracassa con un pop-rock cantautoriale nei testi e un arrangiamento curato da Fulvio Arnoldi, che già aveva curato gli ultimi singoli dell'autore lecchese.

Il messaggio del brano

"Ai miei figli adolescenti, alle loro amiche e amici adolescenti - spiega Fracassa rivelando i destinatari del messaggio veicolato dal brano - Alle ragazze e ai ragazzi a cui spero di aver insegnato qualcosa e a cui spero di poter insegnare qualcosa durante l'anno e in futuro a scuola. A tutte le ragazze e ai ragazzi (alcuni ormai adulti) che ho allenato, che alleno e che allenerò. Prendete possesso della vostra vita. Godetevela in pieno, godetevi ogni singolo istante e ogni scelta che farete gustandovi tutto il bello, il brutto e l'inaspettato. Una ne avete e una vi deve bastare".

Come anticipato a LeccoToday qualche settimana fa, Arturo ha già messo in cantiere un nuovo album, il terzo nella sua carriera in ambito musicale dopo Baciami Arturo (2016) e La vita dentro i margini (2018), che vedrà la luce questo autunno.

Il testo di "Quante vite vuoi?"

Quante vite vuoi?

Quante te ne servono?

Per fare la tua rivoluzione

vivere di sogni chiusi dentro una canzone

scaldare un po' l'inverno

cadere giù all'inferno

Quante vite vuoi?

Quante te ne bastano?

Per mettere in ordine il tuo cuore

piantare un chiodo al muro appenderci il dolore

voltare un'altra pagina

usare un'altra metrica

Sei pronta per l' amore a perdi fiato

per un libro impolverato

per una storia da raccontare

o forse solo da ricordare

Per il suono di un violino

per il pianto di un bambino

per ogni minuto speso bene

e quelle rughe che avranno il tuo nome

Quante vite vuoi?

Quante te ne mancano?

per dire finalmente l' ho capita

svuotare le emozioni chiuse in un cartone

cambiare direzione

pagare la cauzione

Sei pronta per l' amore a perdi fiato

per un bacio sospirato

per una storia da raccontare

o forse è meglio dimenticare

Per il fuoco di un camino

per il pianto di un bambino

per ogni rifiuto avuto in faccia

e quelle rughe che lasciano traccia

E sei comunque sei quello che fai

a te la prima mossa

quale farai?

Sei pronta per l'amore a perdi fiato

per un bacio sospirato

per una storia da raccontare

o forse solo da ricordare

Per il suono di un violino

per il pianto di un bambino

per ogni minuto speso bene

e quelle rughe che avranno il tuo nome

Quante vite vuoi?

Quante te ne servono?