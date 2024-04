Da settimane c'è una presenza fissa in centro Lecco. Si tratta di Palmino Slongo, 58enne di Erba (Como) che nel corso del fine settimana si vede decisamente spesso per le vie del centro storico: musica dance a tutto volume e balli scatenati che, chiaramente, generano interesse e simpatia tra i passanti. Si tratta di un volto noto anche a livello televisivo: nel gennaio del 2006 ha preso parte a "La Corrida" condotta da Gerry Scotti interpretando proprio questo personaggio, anche se privo di nome d'arte, mentre dieci anni dopo è stato premiato tra i membri della "Scuderia Scotti" nel corso fortunato "Tu si que vales" in onda sulle reti Mediaset.

Il licenziamento dalla cooperativa

Svariati sono anche i video di Palmino il ballerino che girano sui social network, ma sotto la corazza divertente c'è una storia di sofferenza: proprio durante le puntate del talent show ha spiegato di essere “costretto a racimolare qualche soldo a fine mese” facendo l'artista di strada nelle piazze di Milano. “Prima lavoravo in una cooperativa, poi il titolare è sparito con i soldi, hanno chiuso la cooperativa e ci hanno lasciato per strada. La gente mi vuole bene e mi conosce”: parole che gli erano valse la promozione dei giudici in quanto “elemento positivo” per citare Maria De Filippi.

Un modo per tirare avanti da parte di Slongo, figlio di un ex ferroviere che condivide ancora la casa della stazione di Lezza-Carpesino - concessa in comodato d'uso alla famiglia - con l'anziana mamma: “Faccio questo lavoro anche per fare amicizia, vorrei che le persone si avvicinassero di più per socializzare”, ha spiegato in un'intervista diffusa tramite YouTube da I Ligeri, duo comico milanese attivo dall'inizio del 2020, formato da Brando Baranzelli e Antonio De Bonis.

La storia di Palmino il ballerino

La ricerca di un lavoro continua: “Per ora tiro avanti così, se non arriva bene altrimenti vado avanti con questa attività e basta”, mentre l'intuizione è nata durante un'uscita a Milano: “Ho visto degli artisti di strada e mi sono ingegnato, procurandomi una cassa e proponendo qualcosa di diverso dagli altri, perché nessuno balla sulla musica dance contemporanea. Sono unico nel mio genere? Direi di si, parlando di artisti di strada”.

Le persone “non si avvicinano a chiedere chi sono e da dove vengo, mi piacerebbe scambiare due chiacchiere con loro. Pensavo che potessero nascere un'amicizia o un fidanzamento, ma in otto anni non è mai successo niente del genere. Il sogno nel cassetto? Esibirmi con i dj famosi durante le loro tournée”.