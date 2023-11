Un video e una conferenza riportano a galla il genio di Pietro Vassena

Pietro Vassena: un eroe dimenticato che di rado, troppo di rado, riemerge dall'oblio in cui è piombato dalla morte, avvenuta nel 1967. Esclusa la splendida mostra che venne allestita a Malgrate nel 2018, in occasione dell'anniversario dei 70 anni dell'impresa del sommergibile C3, sono sporadici gli episodi in cui il geniale inventore viene riportato alla luce a livello pubblico.

Ad avere preso a cuore la sua vicenda personale è il giornalista lecchese Stefano Bolotta (nostro collaboratore), che già lo scorso anno pubblicò un primo video di ottimo successo sul suo canale Youtube, incentrandolo sul record mondiale di immersione in profondità stabilito nel 1948 ad Argegno con il batiscafo costruito e pilotato dallo stesso Vassena.

A febbraio una nuova conferenza

Bolotta, che sulla biografia del genio nato a Malgrate e operativo per decenni in via Cavour a Lecco ha anche organizzato un laboratorio di scrittura creativa nel 2022, venerdì 17 novembre ha tenuto una conferenza al Planetario di Lecco andata sold out: nel corso della serata è stata sviscerata la sua vita, non solo l'epopea del C3, attraverso foto e materiale d'epoca alternati a un racconto appassionante denso di aneddoti. Presente nel pubblico tutta la famiglia Vassena, i nipoti di Pietro e una delle nuore. La richiesta di biglietti e i feedback sono stati talmente positivi da convincere il Planetario a bissare la conferenza nel prossimo febbraio.

Il giornalista lecchese, pochi giorni fa, ha pubblicato un secondo video su Vassena, questa volta incentrato sulle sue invenzioni più geniali oltre il C3. Lo proponiamo ai nostri lettori in testa all'articolo convinti che l'inventore meriti una migliore sorte di quella subita (e in parte da se stesso causata) in vita e dopo la morte.