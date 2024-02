Un emozionante video sul Resegone per "innamorarsi della montagna"

Un video per "innamorarsi della montagna". E questa montagna è il Resegone, simbolo di Lecco.

A proporlo è lo youtuber Mattia Antonelli sul suo canale (oltre 70mila iscritti), insieme a Rino Santo. Nel filmato, lungo circa 15 minuti e ben confezionato, i due amici affrontano ogni tipo di condizione meteorologica per arrivare in cima, regalando agli spettatori immagini mozzafiato realizzate in quota utilizzando anche il drone.

Creste, scorci, tramonti

"Innamorarsi del monte Resegone è molto facile - spiega Rino Santo - Basta aver visto un bellissimo tramonto o un cielo stellato dalla vetta per aver voglia di risalirci di nuovo il più presto possibile. In questo video io e Mattia Antonelli descriviamo il percorso per arrivare in cima, la bellezza delle sue creste, i bellissimi scorci sulla città di Lecco. Con i nostri droni sorvoleremo le sue creste illuminate dal tramonto, i canaloni ricoperti di neve, la croce Alta 10 metri sulla vetta, il rifugio Azzoni Ammirando panorami che lasciano senza parole".

Per questo gli autori del video hanno deciso di pubblicizzare il video: nella speranza di fare un regalo gradito alla città di Lecco e a tutti gli appassionati di montagna.