Lecco celebra il 1 Maggio: «Il lavoro è la terapia migliore per la ripartenza»

È, ancora una volta, un Primo Maggio silenzioso quello di Lecco. Inevitabile, vista la persistente emergenza sanitaria che rende possibili assembramenti e il tradizionale concerto in piazza; in ogni caso il consueto momento dedicato al ricordo si è tenuto in Largo Caleotto, di fronte al Monumento per tutti i caduti sul lavoro che domina la rotatoria posta di fronte al centro commerciale.

Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, Claudio Usuelli, presidente della Provincia di Lecco, Gianfranco Alessandro Longhi, presidente di Anmil Lecco, e Mirco Scaccabarozzi, segretario di Cisl Monza-Lecco che ha parlato per tutte le Organizzazioni Sindacali, si sono alternati al microfono durante il momento aperto dalle note dell'Inno di Mameli, ricordando più volte come «il lavoro sia la terapia per ripartire». Come più volte è stata ripetutta la parola «speranza», quella cui si stanno quotidianamente aggrappando tutti i cittadini.

Primo Maggio a Lecco: parlano le autorità

«Viviamo in una società che è pervasa da soldi, sesso e successo - ha ricordato Usuelli -. Queste tre "s" dovrebbero cambiare nelle "l" di lavoro, libertà e legalità, una agganciata all'altra. Durante l'ultimo anno e mezzo abbiamo assistito a tante chiusure che hanno fatto male, ma il nostro territorio ha sempre fatto fronte comune, sostenendo i lavoratori. Speriamo di aver fermato l'emorragia, non voglio più vedere occhi gli pieni di disperazione di chi ha perso il proprio posto di lavoro da un giorno all'altro. Sono sicuro che tra dodici mesi saremo qui in tanti a celebrare questa giornata».

