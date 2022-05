Lavori lungo la Statale 36, chiusure notturne allo svincolo di Abbadia

Nuovi lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico nella galleria Borbino e relativi svincoli, lungo la Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga". La tratta di strada in questione rientra nel territorio comunale di Abbadia Lariana, e interessa in particolare la carreggiata dal chilometro 57,700 al km 59,040.

Come annunciato da Anas, per consentire l’esecuzione degli interventi, verranno attivate delle limitazioni al traffico secondo le seguenti modalità: questa sera, giovedì 26 maggio, e dal 6 al 9 giugno verrà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo Abbadia in direzione nord dalle ore 23:00 alle ore 5:00 del giorno successivo.

Verrà inoltre istituito il restringimento carreggiata dal km 57,700 al km 59,040, direzione Nord, su corsia di sorpasso, il 30 maggio dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e in direzione Sud il 31 maggio nella medesima fascia oraria. Durante il periodo di chiusura della rampa di ingresso dello svincolo di Abbadia Lariana, il traffico verrà deviato sul percorso alternativo rappresentato dalla Sp 72 e Sp 62, proseguendo almeno fino all'uscita di Bellano.